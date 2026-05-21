Απελευθερώθηκαν οι ακτιβιστές του Flotilla μετά τη διεθνή κατακραυγή – Επιστρέφουν στις πατρίδες τους 

Ξεκίνησε η απέλαση των 430 ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκαν στα ανοιχτά της Κύπρου και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Το βίντεο που προκάλεσε κατακραυγή

Το βίντεο που έδειχνε ακτιβιστές γονατιστούς με τα χέρια δεμένα, ενώ παίζει ο ισραηλινός εθνικός ύμνος και ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κυματίζει τη ισραηλινή σημαία, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Η νομική οργάνωση Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ και τις κρατικές αρχές ότι όλα τα μέλη της Global Sumud Flotilla και της Freedom Flotilla Coalition που κρατούνταν μεταφέρονται για απέλαση.

Οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ramon για να φύγουν από τη χώρα με πτήση. Η οργάνωση πρόσθεσε ότι η νομική της ομάδα παρακολουθεί τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές αποστέλλονται με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα διαβεβαίωσε ότι όλοι οι ακτιβιστές θα επαναπατρισθούν «το συντομότερο δυνατόν» με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς.

«Αλλάξαμε το νόμο ώστε να μπορέσουμε να τους αφήσουμε να φύγουν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Τζόσουα Ζάρκα στο γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France Info. «Και αυτό θα γίνει όχι μόνο με τους Γάλλους, αλλά με όλους τους συμμετέχοντες» στον «Στολίσκο για τη Γάζα».

Στον Ιταμάρ τα ρίχνει το Ισραήλ

Ο πρεσβευτής υποστήριξε «ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έχουν απ’ ευθείας σχέσεις με την Χαμάς. Αυτοί που έχουν απ’ ευθείας σχέσεις με τη Χαμάς θα ανακριθούν και θα κρατηθούν στο Ισραήλ».

Ο Τζόσουα Ζάρκα κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας για να λογοδοτήσει για τις εικόνες με τους δεμένους ακτιβιστές. Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του κάνοντας λόγο για «ένα επικοινωνιακό εγχείρημα» για εκλογικούς σκοπούς εκ μέρους αυτού του υπουργού της άκρας δεξιάς.

Ο πρεσβευτής δήλωσε επίσης ότι ο αναπληρωτής του θα επαναλάβει πως οι ενέργειες αυτές είναι «αντίθετες με τις αξίες» του Κράτους του Ισραήλ και «του ίδιου του ιουδαϊσμού».

Να διακόψει η ΕΕ τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ ζητά η Ιρλανδία

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι 44 Ισπανοί ακτιβιστές, που κρατούνται από το Ισραήλ, θα απελαθούν στην Ισπανία μέσω της Τουρκίας με μια πτήση που θα αναχωρήσει στις 3 μ.μ. (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει αγανάκτηση και καταδίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, ζήτησε «ισχυρή και σαφή αντίδραση από την ΕΕ» για την κακομεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών από το Ισραήλ.

«Οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στα παράνομα κρατούμενα μέλη του Στόλου … είναι απαράδεκτες και δεν μπορούν να είναι αδιάβλητες. Είναι αηδιαστικό. Η καταδίκη είναι σημαντική αλλά όχι αρκετή ως μια περαιτέρω σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο Χάρις επανέλαβε την έκκληση της Ιρλανδίας για την αναστολή των εμπορικών στοιχείων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, λέγοντας: «Είναι καιρός η Ευρώπη να δράσει, προ πολλού».

