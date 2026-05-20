Τραμπ για Κούβα: Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση μετά τη δίωξη Ραούλ Κάστρο

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ σημαντική στιγμή», ενώ η Ουάσινγκτον αναμένει, όπως δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ότι ο Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο».

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταρρέει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ.

Αναφερόμενος στη δίωξη σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είχε διαδεχθεί στην ηγεσία της Κούβας τον αδελφό του, Φιντέλ Κάστρο, ο Τραμπ είπε ότι «είναι μια πολύ σημαντική στιγμή… όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους».

Η κατηγορία για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών

Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών με κουβανούς εξόριστους το 1996 από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας. Την εποχή εκείνη ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Η Ουάσινγκτον αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, ο Μπλανς παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο.

«Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε ο Μπλανς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι.

Ο Μπλανς αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.

Το περιστατικό του 1996

Στις 24 Φεβρουαρίου 1996, η πολεμική αεροπορία της Κούβας κατέρριψε δύο αεροσκάφη που ανήκαν στην αντικαστρική οργάνωση «Brothers to the Rescue», με έδρα το Μαϊάμι, καθώς πετούσαν στα ανοικτά των κουβανικών ακτών.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αβάνα, τα Τσέσνα είχαν εισέλθει στον κουβανικό εναέριο χώρο. Αντίθετα, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας είχε κρίνει ότι βρίσκονταν πάνω από διεθνή ύδατα. Τρεις από τους νεκρούς ήταν αμερικανοί υπήκοοι.

Διάφοροι Αμερικανοί πολιτικοί έχουν απαιτήσει να δικαστεί ο Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Axios», μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου τον κατηγορούν ότι διέταξε προσωπικά την κατάρριψη, καθώς ήταν υπουργός Άμυνας την εποχή εκείνη.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, χαιρέτισε την εξέλιξη, σχολιάζοντας μέσω X ότι η άσκηση δίωξης εκκρεμούσε «εδώ και πολύ καιρό».

Η πίεση των ΗΠΑ προς την Κούβα

Το κατηγορητήριο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές του Κάστρο βρίσκονται στην εξουσία από τότε που ο εκλιπών αδελφός του, Φιντέλ Κάστρο, ηγήθηκε της επανάστασης το 1959.

Η πίεση στην Κούβα άρχισε να αυξάνεται τον Ιανουάριο, αφότου ο στρατός των ΗΠΑ απομάκρυνε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία και τον μετέφερε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά. Η Βενεζουέλα ήταν βασικός εταίρος της Κούβας πριν από την επιχείρηση.

Ο Ραούλ Κάστρο παραιτήθηκε επίσημα από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας το 2021, ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στη χώρα.

Ο εγγονός του, Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο, γνωστός ως «Ραουλίτο», θεωρείται εκπρόσωπος του 94χρονου πρώην προέδρου, αλλά και βασικό σημείο επαφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας.

Το μήνυμα Τραμπ προς την Αβάνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την αμερικανική πατρίδα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία.

