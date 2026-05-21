Φάμελλος για Προανακριτική: Δεν σας φταίει το άρθρο 86, ψηφίστε αν θέλετε την αλήθεια – Φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο «εγκέφαλος» Μητσοτάκης

«Η Βουλή οφείλει να διερευνήσει για το αδίκημα τη ηθικής αυτουργίας κατ΄ εξακολούθηση για τους πρώην επικεφαλής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Ολομέλειας στηρίζοντας την πρόταση για Προανακριτική που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για την εμπλοκή των ονομάτων των Λιβανού και Αραμπατζή, στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τους βουλευτές της συμπολίτευσης να ψηφίσουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα θα έχετε υποπέσει στο έγκλημα της συγκάλυψης» είπε απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πλειοψηφία.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στις κατηγορίες γαλάζιων προς την αντιπολίτευση για το ότι ζητά την παραπομπή των υπουργών χωρίς στοιχεία αλλά και στις αναφορές Μητσοτάκη για την αλλαγή του άρθρου 86.

«Έχει το θράσος, ο κύριος Μητσοτάκης να δηλώνει ότι επιδιώκει την αναθεώρηση του άρθρου 86 (…) να μην καλύπτονται Υπουργοί. Και ποιος τους καλύπτει; Εσείς με το άρθρο 86!» υπογράμμισε. Και κάλεσε τους γαλάζιους βουλευτές αν θέλουν να μην καλύπονται υπουργοί από κυβερνητικές πλειοψηφίες και να ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη να στηρίξουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης , «γιατί το ζητάει η Δικαιοσύνη, και μάλιστα η Ευρωπαϊκή».

Αλλά, είπε, είστε «μια πλειοψηφία διαπλεκόμενων, ελεγχόμενων κι εκβιαζόμενων που ο ένας κρατάει τον άλλον».

Επιχειρώντας να αναδείξει την διαφορετική αντιμετώπιση υπουργών – βουλευτών που έχει προκαλέσει γκρίνιες στο εσωτερικό της ΝΔ σημείωσε: «Φτάσατε σε σημείο να πείτε σήμερα ότι η άρση ασυλίας για δίωξη βουλευτών σας, δεκατριών μάλιστα, ήταν βάσιμη, αλλά για τον έλεγχο (που προηγείται της δίωξης) Υπουργών, στην ίδια δικογραφία, δεν υπάρχουν ούτε καν στοιχεία».

Απέναντι στις αιτιάσεις για έλλειψη στοιχείων – κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι έβγαλε πόρισμα μόνος του – ανέφερε «γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν απαιτούνται αποδείξεις, αλλά απλές ενδείξεις για να γίνει έλεγχος. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης, τους διαβεβαίωσε τους βουλευτές, ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος και τους συνεχάρη για τη στάση τους».

«Αφού δεν έχουν κάτι να κρύψουν, για ποιο λόγο αρνείστε να γίνει έλεγχος;», επέμεινε. Και πρόσθεσε: «Ψηφίστε την πρόταση μας, αφού δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Αλλά, φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί και η εντολή που ερχόταν από το Μαξίμου και φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος που είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανό του οποίου την παραπομπή ζητά η αντιπολίτευση άφησε την αιχμή πως έχει την προσωπική στήριξη του πρωθυπουργού. «Παραμένει κανονικά στη θέση του προέδρου της Hellenic Energy, στα Ελληνικά Πετρέλαια….Ο κ. Μητσοτάκης τον έχει βάλει πρόεδρο σε μια επιχείρηση που κλέβει υπερκέρδη! Αυτό μήπως είναι πολύ καλή σχέση;» σημείωσε.

