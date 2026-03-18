search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 18:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 16:57

Ζαχάροβα: Η Δύση κάνει κινήσεις στην Αρκτική που απειλούν την ασφάλεια της Ρωσίας

18.03.2026 16:57
zaxarova 55- new

Έτοιμη να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική εμφανίζεται η Μόσχα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία ανέφερε η Δύση κάνει κινήσεις στην Αρκτική, οι οποίες «θέτουν σε απειλή την ασφάλεια της Ρωσίας».

Για τον λόγο αυτό, η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις «αυξάνουν την πιθανότητα μίας στρατιωτικής σύγκρουσης».


Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, επεσήμανε ωστόσο, ότι η Μόσχα θα κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αφήνοντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Η Ρωσία καταδίκασε επίσης το πλήγμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα και, όπως ανέφερε, βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από ενεργειακή μονάδα, καλώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία κατασκεύασε τον σταθμό της Μπουσέρ και συμβάλλει στη λειτουργία του.

Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perivallon moraiti tzeni 3
ΒΙΒΛΙΟ

kyranakis lymperopoulos – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

farmer-India
ΚΟΣΜΟΣ

gabbard-78234
ΚΟΣΜΟΣ

tote-kai-tora_3
MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

jumbo 665- new
BUSINESS

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

overnight_oats
CUCINA POVERA

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 17:55
perivallon moraiti tzeni 3
ΒΙΒΛΙΟ

«Φροντίζω το Περιβάλλον»: Τζένη Μωραΐτη και Αγγελική Μαγκλάρα προτείνουν ένα βιβλίο για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς  

kyranakis lymperopoulos – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική Λυμπερόπουλου με Κυρανάκη για τα ταξί: «Δολοφονείς τη δημοκρατία των ταξιτζήδων»- «Είσαι ψεύτης»

farmer-India
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση 

1 / 3