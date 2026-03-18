Ζαχάροβα: Η Δύση κάνει κινήσεις στην Αρκτική που απειλούν την ασφάλεια της Ρωσίας

Έτοιμη να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική εμφανίζεται η Μόσχα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία ανέφερε η Δύση κάνει κινήσεις στην Αρκτική, οι οποίες «θέτουν σε απειλή την ασφάλεια της Ρωσίας».

Για τον λόγο αυτό, η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις «αυξάνουν την πιθανότητα μίας στρατιωτικής σύγκρουσης».

🔴 #LIVE: Briefing by Russia's Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova on topical foreign policy issues https://t.co/qqO1Mr5Ddr — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 18, 2026



Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, επεσήμανε ωστόσο, ότι η Μόσχα θα κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αφήνοντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η Ρωσία καταδίκασε επίσης το πλήγμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα και, όπως ανέφερε, βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από ενεργειακή μονάδα, καλώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία κατασκεύασε τον σταθμό της Μπουσέρ και συμβάλλει στη λειτουργία του.



Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.

