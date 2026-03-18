Ισραηλινό πλήγμα, με τις ευλογίες των ΗΠΑ, στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο – Εκτοξεύονται οι τιμές

Στόχος ισραηλινής επιδρομής έγιναν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, ανακοίνωσε μια στρατιωτική πηγή στην εφημερίδα Jerusalem Post την Τετάρτη.

Το πλήγμα επιβεβαίωσε και η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Πριν από λίγο, ορισμένα τμήματα των εγκαταστάσεων αερίου” του κοιτάσματος του Νότιου Παρς, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν, “επλήγησαν από βλήματα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», ανέφερε η τηλεόραση, επικαλούμενη τον αναπληρωτή κυβερνήτη της νότιας επαρχίας Μπουσέχρ.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Πρόσθεσε πως ομάδες πυροσβεστών έχουν σταλεί στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Israeli airstrikes have hit Iran’s massive South Pars gas field, along with key infrastructure, including the Asaluyeh petrochemical complex.



March 18, 2026

Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars λειτουργεί από κοινού από το Ιράν και το Κατάρ. Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη των χρόνων του 1990.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Post ότι η επίθεση συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του αντιτάχθηκαν στις προηγούμενες επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις λόγω των πλάνων των καταστροφικών πυρκαγιών και της επακόλουθης αύξησης των τιμών. Ωστόσο, στην περίπτωση του φυσικού αερίου, αυτό φαίνεται να μην προκαλεί τόση ανησυχία, επέμεινε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. To Ισραήλ είχε το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την επίθεση αναφέρει το Axios.

Israel strikes Iran natural gas facility in coordination with U.S. — Axios (@axios) March 18, 2026

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι εγκαταστάσεις σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση ζητώντας την εκκένωση πετροχημικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία, το πετροχημικό συγκρότημα al-Jubail και η εταιρεία Masaiid Holding επίσης στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου al-Hosn στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και το διυλιστήριο Ras Laffan στο Κατάρ.

🇮🇷 Following Israel's strike on their main natural gas facility, Iran announced it would hit Gulf energy assets.



The target list already includes Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Warnings of evacuation are currently being issued around the Gulf. — Six Pocket (@six_pocket) March 18, 2026

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις αυτές «έχουν καταστεί άμεσοι και νόμιμοι στόχοι και θα πληγούν τις επόμενες ώρες», ενώ απευθύνεται σαφής έκκληση προς «όλους τους πολίτες, κατοίκους και εργαζομένους να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές αυτές και να κινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καμία καθυστέρηση».

Τμήματα των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν δέχτηκαν επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ την Τετάρτη, ανέφερε από πλευράς του το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η έκταση της ζημιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.



Το πρακτορείο κατονόμασε εκτός του South Pars, και το Asaluyeh, το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις πετρελαίου και πετροχημικών. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αυτόν τον πόλεμο, αναφέρει το CNN.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι «ισχυρές εκρήξεις» ακούστηκαν από πολλά διυλιστήρια στο Asaluyeh, αναφέροντας ότι «ορισμένες δεξαμενές αποθήκευσης και περιοχές εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε διαφορετικές φάσεις» του διυλιστηρίου επλήγησαν.



Το προσωπικό έχει μετακινηθεί σε ασφαλείς τοποθεσίες, ανέφερε το Fars, και ομάδες διάσωσης εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιών.

Κατάρ: Επικίνδυνη και ανεύθυνη κίνηση

Δεν άργησε και η αντίδραση του Κατάρ στην ισραηλινο- αμερικανική επίθεση, ενώ ήδη το Ιράν απειλεί με αντίποινα τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη Ντόχα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικά κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κίνηση εν μέσω των συνεχιζόμενων περιφερειακών στρατιωτικών εντάσεων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι, χαρακτήρισε την ενέργεια «επικίνδυνη και ανεύθυνη κίνηση εν μέσω της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή».

Όπως προειδοποίησε, «η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών συνιστά απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και για τους λαούς της περιοχής και το περιβάλλον».

The Israeli targeting of facilities linked to Iran’s South Pars field, an extension of Qatar’s North Field, is a dangerous & irresponsible step amid the current military escalation in the region.



— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) March 18, 2026

Ο Καταριανός εκπρόσωπος πανέλαβε την ανάγκη αποφυγής επιθέσεων σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, τονίζοντας ότι «είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η στοχοποίηση ζωτικών υποδομών». Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Το Ισραήλ είχε πλήξει ιρανικές εγκαταστάσεις αυτού του πεδίου στη διάρκεια του πλέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Ράλι ανόδου στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας αντέδρασε άμεσα στις εξελίξεις με τις τιμές του φυσικού αερίου να κινούνται ανοδικά κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.

Στο ολλανδικό χρηματιστήριο TTF, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, το φυσικό αέριο διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 53 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με την τιμή ανοίγματος των 50,5 ευρώ.

Παράλληλα, ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, προσεγγίζοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικευμένη ανησυχία των αγορών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές αποτελεί την τελευταία κλιμάκωση σε μια σύγκρουση που διαταράσσει σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Το Brent έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 80% από την αρχή του έτους, ενώ η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ — από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG — έχει σχεδόν διακοπεί.

