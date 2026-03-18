Μέση Ανατολή: Νεκροί από βομβαρδισμούς σε Ισραήλ και Λίβανο – Η Τεχεράνη θρηνεί Λαριτζανί και Σουλεϊμανί, οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες ιρανικές θέσεις – Live οι εξελίξεις

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να επιβεβαιώνει τον θάνατο κορυφαίων αξιωματούχων, ανάμεσά τους ο Αλί Λαριτζανί και ο διοικητής της Μπασίτζ Γολαμρεζά Σουλεϊμανί, ενώ νέες επιθέσεις έχουν προκαλέσει τουλάχιστον δύο νεκρούς στο Ισραήλ και έξι στον Λίβανο.

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι «εξουδετερώθηκε» σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη. Μαζί του σκοτώθηκαν ο γιος του, αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά που έπληξαν κατοικία συγγενικού του προσώπου. Στην ίδια επίθεση ή σε παράλληλες επιχειρήσεις σκοτώθηκε και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γολαμρεζά Σουλεϊμανί.

Οι κηδείες των δύο ανδρών θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες μελών πληρώματος φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου.

بسم الله الرحمن الرحیم



ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Live όλες οι εξελίξεις:

Αντίποινα και πυραυλικά πλήγματα στο Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με πυραύλους πολλαπλών κεφαλών Khorramshahr-4 και Qadr, στοχεύοντας περιοχές κοντά στο Τελ Αβίβ. Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν τα πλήγματα ως αντίποινα για τη δολοφονία του Λαριτζανί.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στο Τελ Αβίβ από θραύσματα πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ιερουσαλήμ, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

MDA Spokesperson: Following the recent missile fire toward Israel:



MDA teams are searching a number of sites, at least 2 patients found in serious condition.

Updates to follow March 17, 2026

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν ακόμη και κοντά σε εμβληματικά σημεία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, όπως το τέμενος Αλ Ακσά και η βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο – Έξι νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε βομβαρδισμούς στο κέντρο της Βηρυτού και σε συνοικίες του νότιου τμήματος της πόλης. Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν.

Στόχος αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η συνοικία Ζουκάκ ελ Μπλατ, όπου είχε χτυπηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα εγκατάσταση που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προληπτικά πλήγματα κατά εκτοξευτήρων της Χεζμπολάχ, μετά από ενδείξεις για επικείμενες επιθέσεις.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε μαζικές επιθέσεις με ρουκέτες, πυραύλους και drones εναντίον περίπου δέκα ισραηλινών πόλεων και στρατιωτικών βάσεων.

Επιθέσεις και στην ευρύτερη περιοχή

Drone έπληξε την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, χωρίς να διευκρινιστεί αν υπήρξαν ζημιές. Παράλληλα, πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, όπου οι αντιαεροπορικές άμυνες ανέφεραν αναχαιτίσεις.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών, υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούσαν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran's coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Στο μεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι βλήμα έπληξε την περιοχή του πυρηνικού σταθμού στην Μπουσέχρ, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί, απευθύνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Απειλές για εκδίκηση και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διαμήνυσε ότι το Ιράν θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία τους, μετά το κλείσιμό τους ως αντίποινα. Πρόκειται για κομβικό πέρασμα από το οποίο διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG.

Διεθνείς αντιδράσεις και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επανεξετάσει τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, επικρίνοντας συμμάχους για έλλειψη στήριξης στη σύγκρουση.

Παράλληλα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο με πεζοναύτες κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, ενώ ανώτερος αξιωματούχος αντιτρομοκρατίας παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει τον πόλεμο στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Περού: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Μιράγιες

Μεγάλες συγκεντρώσεις στο Ιράν μετά από κάλεσμα των αρχών (Video)

CNN: Συμμαχία με ρωγμές – Οι διαφορετικοί στόχοι ΗΠΑ και Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν