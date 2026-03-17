Μεγάλες συγκεντρώσεις στο Ιράν μετά από κάλεσμα των αρχών (Video)

Πλήθη πολιτών συγκεντρώθηκαν την Τρίτη σε ιρανικές πόλεις, ανταποκρινόμενα σε κάλεσμα που απηύθυναν οι αρχές για μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον των «συνωμοσιών» των εχθρών, έπειτα από δύο εβδομάδες πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν πρόβαλε εικόνες με πολλούς διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες κατά τη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων, που οργανώθηκαν πριν από μία νύχτα που συνήθως σηματοδοτούταν από εορταστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την περσική Πρωτοχρονιά, τη Νορούζ, η οποία πέφτει την προσεχή Παρασκευή.

Burning of the Israeli flag during mass demonstrations in Iran



March 17, 2026

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν διακρίνονταν μεγάλες ομάδες ανδρών να προσεύχονται στην πλατεία Πουνάκ της Τεχεράνης, στον ίδιο τόπο όπου πραγματοποιούνταν οι ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο, τις οποίες κατέστειλαν βίαια οι ιρανικές αρχές.

Οι κυβερνώντες απηύθυναν ένα κάλεσμα, κυρίως μέσω των ιρανικών ΜΜΕ, με το οποίο ζητούσαν από τους πολίτες να ενωθούν σε θρησκευτικές ομάδες «σε όλες τις πλατείες των πόλεων από τις 17.00 τοπική ώρα» (16.30 ώρα Ελλάδας), «προκειμένου να ανατρέψουν όλες τις πιθανές συνωμοσίες των σιωνιστών εχθρών», μια αναφορά στο Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από το Ιράν.

🔹An Iranian couple decided to hold their wedding celebration among the supporters of Iran and the people.

People of Iran



🔹Иранская пара решила провести свою свадебную церемонию среди сторонников Ирана и народа.

Народ Ирана



🔻مردم ایران شما شایسته تعظیم هستید pic.twitter.com/NLlCyhKyp9 March 17, 2026

Το κάλεσμα ακολούθησε την ανακοίνωση, από το Ισραήλ, της δολοφονίας του επικεφαλής ασφαλείας και προσώπου κλειδί της ιρανικής εξουσίας Αλί Λαριτζανί, την οποία η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει.

Πυροτεχνήματα

Αυτές οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ οι Ιρανοί θα έπρεπε κανονικά να γιορτάζουν απόψε το βράδυ το Σαχαρσανμπέ Σουρί, μια εκδήλωση «φωτιάς και φωτός», πριν από την Πρωτοχρονιά.

Despite the threats of the criminal authorities of the mullah regime, the people of #Iran celebrated their ancient tradition (Chaharshanbeh Suri).

March 17, 2026

Οι δικαστικές αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να μην κατέβει στους δρόμους, όπως συνηθίζεται στο πλαίσιο αυτής της γιορτής.

«Προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η δημόσια ασφάλεια, αποφύγετε να βάλετε φωτιές ή να ρίξετε πυροτεχνήματα», δήλωσαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Authorities in Tehran have issued sweeping warnings ahead of Iran's annual fire festival, Charshanbeh Suri, framing the centuries-old celebration as a potential flashpoint for unrest during wartime. March 17, 2026

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολαμχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, προειδοποίησε πως οποιοσδήποτε διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια με αφορμή τους εορτασμούς της Νορούζ θα βρεθεί «στο στόχαστρο αυστηρών δικαστικών διώξεων», χωρίς «καμία ανοχή, ούτε χάρη».

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν, με την κατηγορία ότι ηγούνται ενός «δικτύου» που σχεδιάζει να προκαλέσει ταραχές σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις επισήμως απαγορεύονται, εν μέσω της περιόδου πένθους των 40 ημερών μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

As dusk falls across Iran on Tuesday, bonfires, fireworks and street gatherings are expected to mark Charshanbeh Suri, an ancient fire festival that has also become a public act of defiance, this year unfolding under war, heavy security and fears of bloodshed. — Iran International English (@IranIntl_En) March 17, 2026

Στις 20.00 τοπική ώρα (19.30 ώρα Ελλάδας), στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης επικρατούσε ηρεμία, με εξαίρεση επιβάτες οχημάτων που διέρχονταν από το σημείο και κρατούσαν ιρανικές σημαίες.

