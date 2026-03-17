ΝΥΤ: Νέα δεδομένα στο Ιράν μετά τη δολοφονία Λαριτζανί – Κυριαρχία των σκληροπυρηνικών του στρατού

Ο φερόμενος θάνατος του Αλί Λαριτζανί φέρνει νέα δεδομένα στην κορυφή της εξουσίας στο Ιράν, αν και οι πληροφορίες γύρω από την τύχη του παραμένουν συγκεχυμένες. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας της χώρας «εξοντώθηκε» έπειτα από αεροπορική επιδρομή. Παρ’ όλα αυτά, η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε μήνυμά του, χωρίς να επιβεβαιώνει επισήμως τον θάνατό του.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η δολοφονία Λαριτζανί, που φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη, 17/3, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει βαθιές ανακατατάξεις στο πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα της χώρας. Ο Λαριτζανί αποτελούσε κομβική φιγούρα, λειτουργώντας ως σύνδεσμος ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς στρατιωτικούς κύκλους και τις πιο μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις. Η απουσία του αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επιρροή των στρατιωτικών.

Μετά τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα που εξουδετέρωσαν βασικά στελέχη της ηγεσίας στις πρώτες φάσεις του πολέμου, ο Λαριτζανί είχε αναδειχθεί σε de facto ηγετική μορφή. Ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, διατηρούσε στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε σκοτωθεί νωρίτερα, στην αρχή της στρατιωτικής εκστρατείας στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Το τελευταίο διάστημα, ο ρόλος του είχε ενισχυθεί σημαντικά. Ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό της αυστηρής καταστολής των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων τον Ιανουάριο, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν διπλωματικές επαφές με συμμάχους και γειτονικά κράτη. Ταυτόχρονα, είχε αναλάβει την προετοιμασία της χώρας για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρότι προερχόταν από τον συντηρητικό χώρο, ο Λαριτζανί θεωρείτο από πολλούς ως πραγματιστής μέσα σε ένα σύστημα που γινόταν ολοένα και πιο άκαμπτο. Σύμφωνα με τους New York Times, είχε υποστηρίξει εσωτερικά την ανάδειξη ενός πιο μετριοπαθούς προσώπου στη θέση του ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Ωστόσο, η πρότασή του δεν επικράτησε. Τελικά, επιλέχθηκε ο γιος του εκλιπόντος ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για να αναλάβει την ηγεσία, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει προβεί σε κάποια δήλωση.

Η επόμενη μέρα και η ενίσχυση των σκληροπυρηνικών

Αναλύοντας τις εξελίξεις, ο Χαμιντρέζα Αζίζι, ειδικός σε ζητήματα ιρανικής ασφάλειας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας, υπογράμμισε: «Σημαίνει περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του συστήματος». Όπως εξήγησε, ο Λαριτζανί διέθετε τις απαραίτητες ικανότητες για να γεφυρώσει διαφορές και να οικοδομήσει συναίνεση μεταξύ των ελίτ στη μεταπολεμική περίοδο.

«Τώρα που φαίνεται ότι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια της στρατιωτικής ελίτ, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς και αν θα μπορέσουν να βρουν κάποιες λύσεις, ή αν θα δείξουν αρκετή ευελιξία ώστε να αποδεχθούν τις προτάσεις της άλλης πλευράς για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.

Ο ίδιος εξέφρασε, επίσης, προβληματισμό για τη στρατηγική του Ισραήλ, το οποίο στοχεύει συστηματικά κορυφαία πολιτικά στελέχη του Ιράν. «Σε αυτή τη διαδικασία αποδυνάμωσης της ελίτ, κάθε στρώμα που αφαιρείς, το επόμενο θα είναι πιο σκληροπυρηνικό», τόνισε ο Αζίζι.

