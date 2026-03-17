Νέα Υόρκη: Συναγερμός στο Μανχάταν – Φωτιά σε ουρανοξύστη κοντά στο σημείο της μεγάλης παρέλασης του Αγίου Πατρικίου (Video)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο Μανχάταν, όταν ξέσπασε φωτιά σε ουρανοξύστη σε μικρή απόσταση από το σημείο εκκίνησης της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη.

🚨 Building fire on East 43rd street in Manhattan. This is the first time I've heard the term "smoke billowing" since 9/11. SMH. Be safe out there on this St Patrick's Day! 🙏🍀

pic.twitter.com/AGx9mrT865 March 17, 2026

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

🚨 BREAKING: The FDNY is currently battling a rooftop fire on East 43rd Street in Manhattan, as smoke billows near the St Patrick's Day Parade.



pic.twitter.com/dC9mloHc1g — Breaking911 (@Breaking911) March 17, 2026

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μια μονάδα κλιματισμού.

Officials say the fire appears to be in an HVAC system on the roof.

Τα συνεργεία ρίχνουν νερό για να περιορίσουν τις φλόγες και έχουν εκκενώσει το κτίριο προληπτικά.

JUST IN – Big fire reported on Manhattan skyscraper roof



pic.twitter.com/X118DbuWyz March 17, 2026

Το κτίριο βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για τον Άγιο Πατρίκιο, η οποία συνεχίζεται κανονικά, αν και οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.

🚨 Rooftop HVAC fire on E 43rd St Midtown in Manhattan, NY. Heavy smoke near St. Patrick's parade. FDNY handled it fast, no injuries

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση του Αγίου Πατρικίου, η οποία ξεκίνησε κανονικά στις 11 το πρωί από την 44η Οδό με κατεύθυνση προς την 79η.

Ωστόσο, ειδοποίηση της υπηρεσίας Notify NYC για τη φωτιά ανέφερε ότι το κοινό θα πρέπει να αναμένει σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλεισίματα δρόμων και διαταραχές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός», λέει ο Τραμπ, υπό επανεξέταση η συμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ – Πύραυλοι στο Ισραήλ από το Ιράν – Live οι εξελίξεις

Ο Μακρόν ξεκαθαρίζει: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών

Άλι Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Ιρανός Κένεντι» που ισχυρίζεται το Ισραήλ ότι τον εξόντωσε





