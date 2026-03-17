ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 19:08
17.03.2026 18:46

Νέα Υόρκη: Συναγερμός στο Μανχάταν – Φωτιά σε ουρανοξύστη κοντά στο σημείο της μεγάλης παρέλασης του Αγίου Πατρικίου (Video)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο Μανχάταν, όταν ξέσπασε φωτιά σε ουρανοξύστη σε μικρή απόσταση από το σημείο εκκίνησης της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη.

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μια μονάδα κλιματισμού.

Τα συνεργεία ρίχνουν νερό για να περιορίσουν τις φλόγες και έχουν εκκενώσει το κτίριο προληπτικά.

Το κτίριο βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για τον Άγιο Πατρίκιο, η οποία συνεχίζεται κανονικά, αν και οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση του Αγίου Πατρικίου, η οποία ξεκίνησε κανονικά στις 11 το πρωί από την 44η Οδό με κατεύθυνση προς την 79η.

Ωστόσο, ειδοποίηση της υπηρεσίας Notify NYC για τη φωτιά ανέφερε ότι το κοινό θα πρέπει να αναμένει σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλεισίματα δρόμων και διαταραχές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

