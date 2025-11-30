Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την φωτιά στους ουρανοξύστες – Η φονικότερη πυρκαγιά κτιρίου στον κόσμο εδω και 45 χρόνια (Video)

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 146 νεκρούς και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο, σύμφωνα με το abc.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προφανώς στα κατώτερα τμήματα στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτηρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, προφανώς, εκτός από το δίχτυ, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτηρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.

«Απαιτούμε αλήθεια και δικαιοσύνη»

Ξεχειλίζει η οργή στο Χονγκ Κονγκ για την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους, ενώ το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς επίδοξους ταραξίες να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν την καταστροφή για να αναστατώσουν το χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες Σάββατο έναν 24χρονο φοιτητή που ήταν μέλος μιας ομάδας η οποία ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας κυβερνητική λογοδοσία, ανεξάρτητη έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά, άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων του κατεστραμμένου συγκροτήματος και αναθεώρηση της εποπτείας των κατασκευών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Ο φοιτητής πανεπιστημίου Μάιλς Κουάν συνελήφθη ως ύποπτος για υποκίνηση εξέγερσης σε σχέση με την πολύνεκρη πυρκαγιά στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου Χονγκ Κονγκ, όπως μεταδίδει η εφημερίδα South China Morning Post.

Η προαναφερθείσα διαδικτυακή εκστρατεία είχε συγκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έκλεισε.

Μια δεύτερη διαδικτυακή εκστρατεία με τα ίδια αιτήματα ξεκίνησε από πρώην κάτοικο στη συνοικία Τάι Πο, που πλέον ζει στο εξωτερικό. «Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ απαιτούν αλήθεια και δικαιοσύνη», έγραψε ο χρήστης ΚΥ στην ενότητα σχολίων αυτής της εκστρατείας.

Δεν λειτουργούσαν σωστά τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις σε σχέση με τη χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στο Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενη διαφθορά και χρήση επικίνδυνων υλικών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, ωστόσο η αστυνομία επισημαίνει πως ενδέχεται να εντοπιστούν κι άλλα πτώματα στα κατεστραμμένα κτίρια τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι εκατοντάδες αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο σημείο δεν εντόπισαν άλλα πτώματα, διέσωσαν όμως τρεις γάτες και μια χελώνα, όπως ανέφερε χθες εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε επτά από τις οκτώ 32ώροφες πολυκατοικίες του συγκροτήματος. Γύρω από τα κτίρια υπήρχαν σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινο πλέγμα, ενώ είχαν καλυφθεί με μονωτικό αφρό για τις εργασίες ανακαίνισης.

Όπως διαπίστωσαν οι Αρχές, δεν λειτουργούσαν σωστά τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού στο συγκρότημα Wang Fuk Court, που στέγαζε περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Η πυρκαγιά ήταν η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκες.

Ένοικοι του Wang Fuk Court είχαν εκφράσει πέρυσι ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ανακαίνισης, αλλά οι τοπικές αρχές τους είχαν καθησυχάσει πως ο κίνδυνος ήταν «σχετικά χαμηλός».

Διαβάστε επίσης:

Al Jazeera: Ο Νετανιάχου ζήτησε προεδρική χάρη για τα σκάνδαλα διαφθοράς – Υπέβαλε επίσημο αίτημα στον Ισαάκ Χέρτσογκ

WSJ: Μόνος του στη φωτιά ο Μαδούρο – Γιατί Ρωσία και Κίνα τον αφήνουν να τα βγάλει πέρα μόνος του με τον Τραμπ

Παρέμβαση Μπάρακ για ελληνοτουρκικά: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία