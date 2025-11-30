search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 11:10

Γαλλία: 5 νεκροί και ένας τραυματίας από πυρκαγιά σε κτίριο – Ανάμεσά τους παιδιά

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην επαρχία Meurthe-et-Moselle της Γαλλίας τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11), με πέντε άτομα να χάνουν τη ζωή τους στην πόλη Neuves-Maisons, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νανσύ.

Οι πυροσβέστες είχαν προηγουμένως διευκρινίσει ότι μεταξύ των τεσσάρων θυμάτων ήταν ένας 59χρονος άνδρας, μια 60χρονη γυναίκα, μια 20χρονη νεαρή γυναίκα και ένας 16χρονος έφηβος, ενώ επίσης υπήρχε ένας 16χρονος με σοβαρά τραύματα και ένας 21χρονος με ελαφρά τραύματα.

Οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν γύρω στις 3:15 την Κυριακή για πυρκαγιά που ξέσπασε στην οδό Capitaine-Caillon της Neuves-Maisons, μια κοινότητα 7.000 κατοίκων. Η πυρκαγιά έπληξε ένα τριώροφο κτίριο που περιλάμβανε ένα κατάστημα στο ισόγειο.

Συνολικά, 70 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο με περίπου 30 οχήματα. και κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά αρκετά γρήγορα, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

