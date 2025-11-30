Σφίγγει τη… θηλιά στον Μαδούρο ο Τραμπ – Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για φυγή του προέδρου της Βενεζουέλας

Κλιμακώνει την πίεση προς τη Βενεζουέλα ο Τραμπ, ενώ δίνουν και παίρνουν οι φήμες για φυγή του Μαδούρο από τη χώρα λίγες ώρες μετά την οδηγία του αμερικανού προέδρου για κλείσιμο του εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ.

Τα σενάρια για τη φυγή Μαδούρο πυροδοτήθηκαν από τις κινήσεις κρατικού αεροσκάφους, που αναχώρησε από το Καράκας και προσγειώθηκε στη Σάντα Έλενα ντε Ουαϊρέν, μόλις 250 χλμ. από τη Ροράιμα, πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το το CNN Brazil.

Avião que já foi usado por Maduro viaja para fronteira com o Brasil https://t.co/2UII9aGwj5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2025

Το Airbus A-319 εξυπηρετεί συνήθως υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος και έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο παρελθόν.

«Προς λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων»

Χθες Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θεωρεί πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «εντελώς κλειστός», προκαλώντας την οργή του Καράκας.

«Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο δίκτυό του, το Truth Social, «παρακαλώ να θεωρήσετε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ».

Η κίνηση Τραμπ εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική πίεσης προς το καθεστώς Μαδούρο. Αν και επισήμως η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για προσπάθεια περιορισμού παράνομων ροών μεταναστών και ναρκωτικών, η πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος θεωρείται μια «αναμενόμενη παρενέργεια» των αμερικανικών ενεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες για «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Βενεζουέλα».

«Απειλή αποικιοκρατίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας καταδίκασε την οδηγία του Τραμπ, κάνοντας λόγο για «απειλή αποικιοκρατίας». Πρόκειται για «μια εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πιο στοιχειώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε μία επίδειξη δύναμης ο στρατός της Βενεζουέλας διεξήγαγε ασκήσεις κατά μήκος των παράκτιων περιοχών, με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει εικόνες με αντιαεροπορικά όπλα και μονάδες σε θέσεις μάχης.

Στο Μαρακάι, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το Καράκας, ρωσικής κατασκευής πολεμικά αεροπλάνα Sukhoi, καθώς και F-16 (σ.σ.: είχαν αγορασθεί από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980) συμμετείχαν σε μια αεροπορική συνάντηση, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα.

Η επίσημη θέση είναι ότι η ανάπτυξη – η μεγαλύτερη που έχουν κάνει οι ΗΠΑ στην περιοχή από τότε που εισέβαλαν στον Παναμά το 1989 – αποσκοπεί στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αληθινοί στόχοι της Ουάσιγκτον

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει ότι οι αληθινοί στόχος της Ουάσιγκτον είναι μια αλλαγή καθεστώτος και να βάλει χέρι στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Το Καράκας κατήγγειλε το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον «ανέστειλε μονομερώς» τον επαναπατρισμό παράτυπων βενεζουελανών μεταναστών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει προτεραιότητά του τη μάχη εναντίον της μετανάστευσης.

«Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 75 πτήσεις για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», υπενθυμίζει.

Το αεροδρόμιο της Μαϊκετία, που εξυπηρετεί το Καράκας, λειτουργούσε ομαλά χθες, Σάββατο, όμως έξι αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν αυτή την εβδομάδα τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα το Καράκας να άρει τις αδειοδοτήσεις τους.

Αυτές οι ακυρώσεις πτήσεων δημιουργούν προβλήματα σε ταξιδιώτες.

«Είναι φρίκη, αυτό το ταξίδι είναι μια οδύσσεια και ξόδεψα πολλά χρήματα», εξηγεί η 35χρονη Γιουσμαϊκάρ Σαλαμπαρία, Βενεζουελανή που ζει στη Χιλή και επέστρεψε για διακοπές.

Έχοντας αναχωρήσει από το Σαντιάγο, χρειάσθηκε να περάσει με έξοδά της από την Μπογοτά, στη συνέχεια από την Κούκουτα, απ’ όπου διέσχισε τα σύνορα πεζή για να πάρει μια εσωτερική πτήση.

«Νέος πόλεμος»

Η γυναίκα λέει πως ταξίδεψε «χωρίς φόβο»: «οι Αμερικανοί λένε πάντα ότι θα επιτεθούν, πρέπει να ζούμε μέρα με τη μέρα, μόνο ο Θεός ξέρει τι θα συμβεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα άρχιζαν «πολύ σύντομα» να στοχοθετούν «βενεζουελανούς λαθρεμπόρους ναρκωτικών» με χερσαίες επιχειρήσεις, προκαλώντας την αντίδραση αμερικανών κοινοβουλευτικών στο Κογκρέσο, ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών.

«Υπενθύμιση, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο», δήλωσε η ρεπουμπλικανή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς, η οποία όμως διέκοψε τις σχέσεις με τον μέντορά της Ντόναλντ Τραμπ και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Οι απερίσκεπτες δράσεις του προέδρου Τραμπ έναντι της Βενεζουέλας ωθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες όλο και περισσότερο προς ένα νέο δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό», τόνισε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Τσακ Σούμερ, επιεκφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Το Καρτέλ των Ήλιων

Στην εξουσία από το 2013, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγκο Τσάβες, φυσιογνωμίας της ριζοσπαστικής αριστεράς στη λατινική Αμερική, επανεξελέγη το 2024 έπειτα από διαφιλονικούμενες εκλογές που χαρακτηρίσθηκαν απο ταραχές και συλλήψεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου πλήγματα εναντίον περισσότερων από 20 βενεζουελανών πλοίων ύποπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, χωρίς να παράσχουν αποδείξεις ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Τις τελευταίες ημέρες συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών αεροπλάνων καταγράφεται σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ιστότοπους που παρακολουθούν τα αεροσκάφη.

Οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Τραμπ και Μαδούρο συζήτησαν ωστόσο πρόσφατα τηλεφωνικά για μια ενδεχόμενη συνάντησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το Καρτέλ των Ήλιων, η ύπαρξη του οποίου δεν έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με πολυάριθμους ειδικούς και το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, διευθύνεται από τον πρόεδρο Μαδούρο.

