ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλείνει πλήρως ο εναέριος χώρος πάνω από τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Σάββατο (29/11), ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, παρακαλώ θεωρείστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Την περασμένη εβδομάδα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες για μια «πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετάνε πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη ή γύρω από τη» χώρα.

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις στη χώρα έπειτα από προειδοποίηση της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Αυτές οι κυρώσεις συμπεριλαμβάνουν την Iberia και την Turkish Airlines, αφού εκείνες συμμορφώθηκαν με δυτικές προειδοποιήσεις και ανέστειλαν τις πτήσεις τους λόγω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η πολιτική αεροπορία της Βενεζουέλας ανακάλεσε επίσης τα δικαιώματα των Latam, TAP, Avianca και Gol, κατηγορώντας τις εταιρίες ότι συμμετέχουν σε «ενέργειες κρατικής τρομοκρατίας που προωθούνται από τις ΗΠΑ».

Ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να πολεμήσει τον ρόλο όπως τον αποκαλεί του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς.

Οι αμερικανικές δυνάμεις — που περιλαμβάνουν το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, περισσότερους από 14.000 στρατιώτες, δώδεκα πολεμικά πλοία και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ταχείας επίθεσης — έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε φερόμενα ως πλοία διακίνησης ναρκωτικών, σκοτώνοντας πάνω από 83 άτομα.

Ο Νικολάς Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνσή του.

