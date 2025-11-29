Τραμπ: Στον «πάγο» όλες οι αποφάσεις ασύλου, μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα «παύσει οριστικά τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου», μια ημέρα αφότου δύο μέλη της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν στην Ουάσινγκτον σε μια επίθεση που έχει γίνει πολιτικό σημείο ανάφλεξης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή στο Χ ότι αναστέλλεται κάθε έγκριση, απόρριψη ή ολοκλήρωση αιτήσεων ασύλου «έως ότου διασφαλιστεί ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Σύμφωνα με το CBS News, προσωπικό της USCIS έλαβε εντολή να μη λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αιτήσεις ασύλου που έχουν κατατεθεί, επιτρέποντας την επεξεργασία τους μόνο μέχρι το στάδιο πριν από τη λήψη τελικής απόφασης. «Όταν φτάσετε στο σημείο καταχώρισης απόφασης, σταματάτε και κρατάτε τον φάκελο», ανέφερε η οδηγία.

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού ο κατηγορούμενος

Στο μεταξύ, ο Αφγανός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού μετά τον θάνατο του ενός εκ των δύο.

Σύμφωνα με το Reuters, του χορηγήθηκε άσυλο τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ την Πέμπτη η CIA επιβεβαίωσε ότι είχε συνεργαστεί με στρατιωτικές μονάδες που υποστηρίζονταν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν. Ο Λακανβάλ τραυματίστηκε στην επίθεση και κρατείται.

Η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, δήλωσε στο Fox News την Παρασκευή ότι θα απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες εναντίον του 29χρονου Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, ο οποίος, όπως είπε, έστησε ενέδρα στους στρατιώτες της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη (26/11).

Δεν έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες εναντίον του Λακανβάλ, ο οποίος βρισκόταν στις ΗΠΑ από το 2021 στο πλαίσιο ενός προγράμματος της κυβέρνησης του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν για την επανεγκατάσταση Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στην πατρίδα τους. Ωστόσο, του χορηγήθηκε άσυλο επί Τραμπ.

