ΚΟΣΜΟΣ

28.11.2025 23:11

Ο Τραμπ ακυρώνει το 92% των διαταγμάτων του Μπάιντεν

28.11.2025 23:11
trump wjite house -new

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακυρώνει όλα τα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας σύστημα αυτόματης υπογραφής.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Οποιοδήποτε έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν με το Autopen, το οποίο ήταν περίπου το 92% αυτών, τερματίζεται δια του παρόντος και δεν έχει περαιτέρω ισχύ ή αποτέλεσμα».

Συνεχίζει ισχυριζόμενος ότι «οι τρελοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που περικυκλώνουν τον Μπάιντεν… του στέρησαν την Προεδρία» και άφησε να εννοηθεί χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι άλλα άτομα είχαν υπογράψει έγγραφα εκ μέρους του Μπάιντεν χρησιμοποιώντας ένα αυτόματο σύστημα υπογραφής.

«Με την παρούσα ακυρώνω όλα τα Εκτελεστικά Διατάγματα και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε άμεσα από τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που λειτούργησαν το Autopen το έπραξαν παράνομα».

Ο Τραμπ έχει συχνά υποτιμήσει τον προκάτοχό του και έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο Μπάιντεν ήταν μπερδεμένος στο τέλος της θητείας του και δεν ήταν στην πραγματικότητα αυτός που έπαιρνε αποφάσεις.

Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, έχει ισχυριστεί πολλές φορές ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν μπορεί να έχουν πλαστογραφήσει την υπογραφή του προϊσταμένου τους χρησιμοποιώντας την αυτόματη πένα και να έχουν προβεί σε ευρείες ενέργειες για τις οποίες δεν γνώριζε.

Ο Τραμπ έχει επίσης αμφισβητήσει εμμονικά την εγκυρότητα των χάριτων και άλλων εγγράφων που υπέγραψε ο Μπάιντεν με την αυτόματη πένα, παρόλο που για δεκαετίες και άλλοι πρόεδροι πριν από αυτόν βασίζονταν επίσης στη συσκευή για να υπογράφουν βασικά έγγραφα. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επίσης χρησιμοποιήσει αυτόματη πένα στο παρελθόν για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων.

