28.11.2025 22:31

ΝΥΤ: Ο Τραμπ μίλησε στο τηλέφωνο με τον Μαδούρο – Πιθανή μια συνάντηση μεταξύ τους

trump

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα με τον Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τους New York Times, και συζήτησαν μια πιθανή συνάντηση μεταξύ τους, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να απειλούν με στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας.

Η συνομιλία έλαβε χώρα στα τέλη της εβδομάδας, δήλωσαν δύο πηγές. Περιλάμβανε συζήτηση σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, στα οποία δόθηκε η ανωνυμία επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα δημόσια. Δεν υπάρχουν σχέδια προς το παρόν για μια τέτοια συνάντηση, δήλωσε ένα από τα άτομα.

Η τηλεφωνική κλήση, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του χαρακτηρισμού του Μαδούρο από το Υπουργείο Εξωτερικών ως ηγέτη της «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», το Cartel de los Soles.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει σημαντική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική με στόχο τη Βενεζουέλα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι στόχος τους είναι η αποτροπή του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αλλά έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι θέλουν να δουν τονΜαδούρο να απομακρύνεται από την εξουσία, πιθανώς με τη βία.

Οι New York Times ανέφεραν τον Οκτώβριο ότι ο Μαδούρο είχε προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σημαντικό μερίδιο στα πετρελαϊκά πεδία της χώρας, μαζί με μια σειρά από άλλες ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης των εντάσεων. Αλλά ο Μαδούρο επιδίωξε να παραμείνει στην εξουσία και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διέκοψαν αυτές τις συζητήσεις στις αρχές του περασμένου μήνα.

