24.11.2025 22:22

Νέα κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τον Μαδούρο «αρχηγό» τρομοκρατικού δικτύου

24.11.2025 22:22
maduro_new

Ως επικεφαλής τρομοκρατικής οργάνωσης χαρακτήρισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο οι ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον τον περασμένο Ιούλιο χαρακτήρισε το «Cartel de los Soles» «παγκόσμιο τρομοκράτη». Τώρα προχωρούν ένα βήμα παρακάτω, κατονομάζοντας τον Νικολάς Μαδούρο ως αρχηγό της φερόμενης οργάνωσης. 

Ο όρος «Cartel de los Soles» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο εντός των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας, που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στη αλλά και την ύπαρξη του συγκεκριμένου κυκλώματος

Κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους στην Καραϊβική οι ΗΠΑ

Η ενέργεια αυτή έρχεται την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει, αν θα επιτεθεί στη Βενεζουέλα, κλιμακώνοντας την επιχείρηση οι ΗΠΑ στην Καραϊβική και η οποία έχει στοιχίσει τις ζωές 80 ανθρώπων. 

Με την άφιξη του αποστολή του αεροπλανοφόρου «Τζέραλντ Φορντ» και συνοδευτικών μονάδων έχει δημιουργηθεί η μεγαλύτερη αμερικανική ναυτική παρουσία στην Καραϊβική μετά την κρίση της Κούβας to 1962.

Επισήμως, η Επιχείρηση Southern Spear στοχεύει τα καρτέλ ναρκωτικών. Στην πράξη, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από είκοσι πλωτές βάσεις που χαρακτηρίζουν «ναρκο-στόχους».

Υπάρχει το «Cartel de los Soles»;

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε γνωστό ότι ενέκρινε νέες επιχειρήσεις της CIA στο εσωτερικό της Βενεζουέλας με δημοσιεύματα να μιλούν για διαρροές ή ακόμα και για εξόντωση του Μαδούρο.

Πάντως η ύπαρξη της λεγόμενης τρομοκρατικής ομάδας αμφισβητείται. Ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας, Diosdado Cabello έκανε λόγο για επινόηση. «Όποτε κάποιος τους ενοχλεί, τον ονομάζουν αρχηγό του Cartel de los Soles», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της γειτονικής  Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο τόνισε ότι «Είναι η φανταστική δικαιολογία της ακροδεξιάς για να ανατρέψει κυβερνήσεις που δεν τους υπακούουν», έγραψε τον Αύγουστο στο X.

