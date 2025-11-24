Νέα κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τον Μαδούρο «αρχηγό» τρομοκρατικού δικτύου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ως επικεφαλής τρομοκρατικής οργάνωσης χαρακτήρισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο οι ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον τον περασμένο Ιούλιο χαρακτήρισε το «Cartel de los Soles» «παγκόσμιο τρομοκράτη». Τώρα προχωρούν ένα βήμα παρακάτω, κατονομάζοντας τον Νικολάς Μαδούρο ως αρχηγό της φερόμενης οργάνωσης.
Ο όρος «Cartel de los Soles» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο εντός των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας, που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στη αλλά και την ύπαρξη του συγκεκριμένου κυκλώματος.
Η ενέργεια αυτή έρχεται την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει, αν θα επιτεθεί στη Βενεζουέλα, κλιμακώνοντας την επιχείρηση οι ΗΠΑ στην Καραϊβική και η οποία έχει στοιχίσει τις ζωές 80 ανθρώπων.
Με την άφιξη του αποστολή του αεροπλανοφόρου «Τζέραλντ Φορντ» και συνοδευτικών μονάδων έχει δημιουργηθεί η μεγαλύτερη αμερικανική ναυτική παρουσία στην Καραϊβική μετά την κρίση της Κούβας to 1962.
Επισήμως, η Επιχείρηση Southern Spear στοχεύει τα καρτέλ ναρκωτικών. Στην πράξη, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από είκοσι πλωτές βάσεις που χαρακτηρίζουν «ναρκο-στόχους».
Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε γνωστό ότι ενέκρινε νέες επιχειρήσεις της CIA στο εσωτερικό της Βενεζουέλας με δημοσιεύματα να μιλούν για διαρροές ή ακόμα και για εξόντωση του Μαδούρο.
Πάντως η ύπαρξη της λεγόμενης τρομοκρατικής ομάδας αμφισβητείται. Ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας, Diosdado Cabello έκανε λόγο για επινόηση. «Όποτε κάποιος τους ενοχλεί, τον ονομάζουν αρχηγό του Cartel de los Soles», τόνισε.
Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της γειτονικής Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο τόνισε ότι «Είναι η φανταστική δικαιολογία της ακροδεξιάς για να ανατρέψει κυβερνήσεις που δεν τους υπακούουν», έγραψε τον Αύγουστο στο X.
Διαβάστε επίσης
Μπορεί η Ουκρανία να συμβιβαστεί με το σχέδιο Τραμπ; Σύγκλιση σε 19 σημεία, εκτός… τα δύσκολα
Ο Μερτς καλεί τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις: «Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε ένα από κοινού ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία»
Τραμπ μετά την επικοινωνία με Σι: «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή» – Θα την επισκεφθεί τον Απρίλιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.