ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 21:01

Τραμπ μετά την επικοινωνία με Σι: «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή» – Θα την επισκεφθεί τον Απρίλιο

24.11.2025 21:01
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

