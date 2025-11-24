Σχέδιο εθελοντικής στρατιωτικής θητείας θα παρουσιάσει ο Μακρόν – Ετοιμοπόλεμους έως το 2028 θέλει τους Γάλλους

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο για εθελοντική στρατιωτική θητεία την Πέμπτη — και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα είναι πιθανό να συμφωνήσουν με το σχέδιο.

Το σχέδιο έχει σχεδιαστεί για να διοχετεύσει εκπαιδευμένο προσωπικό στις εν ενεργεία ένοπλες δυνάμεις ή στους εφέδρους. Τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικοί έχουν κατά καιρούς προτείνει τη στρατιωτική θητεία ως τρόπο πειθαρχίας των νέων ή δημιουργίας κοινωνικής συνοχής. Τώρα, το κύριο κίνητρο είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της απειλής που θέτει η Ρωσία.

Πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν επίσης να επαναφέρουν τη στρατιωτική θητεία με διάφορες μορφές, καθώς αυξάνονται οι προειδοποιήσεις ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να είναι έτοιμος να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ ήδη από το 2028.

«Η Γαλλία δεν είναι μόνη σε αυτόν τον προβληματισμό σχετικά με την κινητοποίηση του έθνους πέρα ​​από τις εμπλεκόμενες στρατιωτικές δυνάμεις, και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα που υπάρχει μια σαφής ρωσική απειλή», δήλωσε η Ελέν Κονγουέι-Μουρέ, σοσιαλίστρια βουλευτής που συμμετέχει στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της γαλλικής Γερουσίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα κυβερνώντα κόμματα της Γερμανίας συμφώνησαν να εισαγάγουν υποχρεωτική εγγραφή και ιατρικό έλεγχο για τους 18χρονους άνδρες — αλλά εξαρτούσαν οποιαδήποτε κίνηση προς την υποχρεωτική θητεία από ξεχωριστή κοινοβουλευτική απόφαση, η οποία θα ενεργοποιείται μόνο εάν η εθελοντική θητεία δεν καλύπτει τις ανάγκες του στρατού.

Η Πολωνία νωρίτερα φέτος αποκάλυψε τον στόχο της να εκπαιδεύσει κάθε ενήλικο άνδρα για πόλεμο, αλλά επίσης δεν προχώρησε στην επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας.

Το γαλλικό εθελοντικό πρόγραμμα πιθανότατα θα περιλαμβάνει σοβαρή στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, η οποία τερματίστηκε από τον εκλιπόντα πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 1997.

Ο Μακρόν επισκέπτεται την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού στο Βαρς την Πέμπτη, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεζικών τη Δευτέρα , όπου αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση. «Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και των ηθικών του δυνάμεων για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεζικών.

Μια τέτοια αναθεώρηση θα απαιτούσε «νομοθετική μεταρρύθμιση», τόνισε ένας Γάλλος αξιωματούχος. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρουσιάσει έναν ενημερωμένο νόμο περί στρατιωτικού σχεδιασμού έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Σε αντίθεση με πολλές από τις πολιτικές προτάσεις του Μακρόν, η ιδέα της δημιουργίας εθελοντικής στρατιωτικής θητείας έχει συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη σε όλο το κατά τα άλλα πολωμένο πολιτικό φάσμα της Γαλλίας.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από τους συντηρητικούς και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της Γερουσίας, Σεντρίκ Περέν από τους Les Républicains, και του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας «λάθος».

Ο Μπαρντελά είπε ότι η στρατιωτική θητεία θα πρέπει τελικά να γίνει ξανά υποχρεωτική, αλλά παραδέχτηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν πλέον αρκετά χρήματα για να εκπαιδεύσουν ολόκληρη τη γαλλική νεολαία.

Η Γαλλία στοχεύει στη δημιουργία μιας εφεδρικής δύναμης 105.000 ανδρών έως το 2035 — αναλογία ενός εφέδρου για κάθε δύο εν ενεργεία στρατιώτες. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αύξηση από τους σχεδόν 44.000 εφέδρους της χώρας το 2024.

Κορυφαίοι Γάλλοι στρατιωτικοί έχουν εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία τους για τη μείωση του πληθυσμού και τον αναπόφευκτο αντίκτυπό της στις στρατολογήσεις.

Ο Μακρόν παρουσίασε για πρώτη φορά τα σχέδια τον Ιούλιο, με το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού να υπονοεί τον Σεπτέμβριο ότι μια ανανεωμένη, προαιρετική στρατιωτική θητεία ήταν καθ’ οδόν.

