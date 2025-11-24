Ο Μαμντάνι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι «δεσποτικός» και «φασίστας» και δεν… φοβάται να το πει

Ο Ζόχραν Μαμντάνι επανέλαβε την άποψή του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «φασίστας» και «δεσποτικός», λίγες μέρες μετά την… εγκάρδια συνάντηση των δύο στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να θεωρεί τον Τραμπ απειλή για τη δημοκρατία. «Όλα όσα έχω πει στο παρελθόν τα πιστεύω», απάντησε ο Μαμντάνι. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό στην πολιτική μας να μην αποφεύγουμε τα σημεία όπου έχουμε διαφωνίες».

Στην ομιλία του για τη νίκη στις 4 Νοεμβρίου, ο Μαμντάνι είπε ότι η Νέα Υόρκη απέδειξε ότι μπορεί να είναι το «φως» σε μια «στιγμή πολιτικού σκότους», στοχεύοντας τον πρόεδρο, όπως γράφει ο Guardian. «Αν υπάρχει τρόπος να τρομοκρατήσεις έναν δεσπoτικό άνθρωπο, είναι διαλύοντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συσσωρεύσει εξουσία», είπε ο Μαμντάνι. «Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση».

Δεδομένης της έντονης ρητορικής που έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ εναντίον του Μαμντάνι τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού του ως «κομμουνιστή τρελού», η συνάντηση στον Λευκό Οίκο ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη και αναμενόταν να είναι αμφιλεγόμενη. Αντίθετα, προέκυψαν θερμά λόγια, με τον Τραμπ να λέει μάλιστα: «Είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί να κάνει καλή δουλειά» και να προσθέτει: «Νομίζω ότι θα εκπλήξει ορισμένους συντηρητικούς ανθρώπους, στην πραγματικότητα».

Οι δυο τους συμφώνησαν να συνεργαστεί για θέματα στέγασης, τιμών τροφίμων και κόστους ζωής, και τους δένει η αμοιβαία αγάπη για τη Νέα Υόρκη. «Συμφωνήσαμε πολύ περισσότερο από όσο νόμιζα», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, μερικές φορές παρεμβαίνοντας για να προστατεύσει τον Μαμντάνι από επιθετικές ερωτήσεις του Τύπου.

«Ήταν μια συζήτηση όπου μιλήσαμε για την ανάγκη υλοποίησης αυτής της ατζέντας», δήλωσε ο Μαμντάνι στο NBC την Κυριακή, λέγοντας ότι εκτίμησε το πώς ο πρόεδρος αφιέρωσε χρόνο για να τον ξεναγήσει στο υπουργικό συμβούλιο και να του δείξει τα πορτρέτα προηγούμενων προέδρων. «Δεν ντραπήκαμε για τα σημεία διαφωνίας σχετικά με την πολιτική που μας έφερε σε αυτή τη στιγμή και θέλαμε επίσης να επικεντρωθούμε στο πώς θα μπορούσε να είναι η υλοποίηση».

Ο Μαμντάνι απάντησε επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με την απόφασή του να διατηρήσει την αστυνομική επίτροπο Τζέσικα Τις, η οποία αρχικά προσλήφθηκε από τον πρώην δήμαρχο Έρικ Άνταμς. «Έχει μειώσει την εγκληματικότητα στους πέντε δήμους, ενώ έχει αρχίσει να ξεριζώνει τη διαφθορά που ήταν ενδημική στα κορυφαία κλιμάκια αυτού του τμήματος υπό τον Δήμαρχο Άνταμς», είπε ο Μαμντάνι.

Ο Kevin Hasset, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, το οποίο συνεργάζεται με τον υπουργό Οικονομικών για την προώθηση της οικονομικής ατζέντας του Τραμπ, επαίνεσε την κίνηση την Κυριακή και δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν ικανοποιημένος με αυτήν.

«Είμαστε πραγματικά καθησυχασμένοι που [ο Mamdani έχει] διατηρήσει τον αστυνομικό επίτροπο. Σε προηγούμενες κυβερνήσεις στη Νέα Υόρκη, έχουμε δει τον νόμο και την τάξη να πηγαίνουν πολύ στραβά», δήλωσε ο Hassett στον παρουσιαστή Jake Tapper στην εκπομπή State of the Union του CNN.

«Συμφωνούμε σε όλα ο εκλεγμένος δήμαρχος και εγώ; Όχι, δεν συμφωνούμε», έγραψε η Tisch σε ένα email προς απλούς αξιωματικούς, σύμφωνα με τους New York Times. Έχει υποστηρίξει το σχέδιο του Adams να προσλάβει 5.000 ακόμη ένστολους αστυνομικούς, ενώ ο Mamdani έχει πει ότι θέλει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό αστυνομικών.

