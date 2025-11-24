«Δεν μας κάνει» η αντιπρόταση της ΕΕ, λέει η Μόσχα – Τα «όχι» των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ

Αρνητική εμφανίζεται η Ρωσία στην ευρωπαϊκή ανταπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η εν λόγω πρόταση δεν λειτουργεί για τη Μόσχα.

Η δημοσιοποίηση του προσχεδίου του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων την περασμένη εβδομάδα ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας σχετικά με το ΝΑΤΟ και τα εδάφη είχαν γίνει αποδεκτές από την Ουάσινγκτον.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά το νόημα και τη σημασία βασικών σημείων του σχεδίου για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη, σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Reuters.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά είναι εντελώς αντιπαραγωγικό και δεν λειτουργεί για εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, είπε την Παρασκευή ότι η αμερικανική πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι αν το Κίεβο απέρριπτε το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προέβαιναν σε περαιτέρω προέλαση.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές διατάξεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κάποιες θα απαιτούσαν πιο λεπτομερή συζήτηση.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφορικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επεσήμαναν σε κοινή τους ανακοίνωση χθες, Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις επικρίσεις που άσκησαν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκριναν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επισήμως καμία ενημέρωση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Φυσικά παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου που προέρχονται από τη Γενεύη τις τελευταίες ημέρες, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε επισήμως», είπε ο Πεσκόφ.

«Διαβάσαμε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο το οποίο είχαμε δει προηγουμένως. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα (…) Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Ευρώπης

Την ίδια ώρα, σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία συγκεντρώνει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, με έμφαση κυρίως στις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι η Ευρώπη απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ρωσική κατοχή, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών θα πρέπει να ξεκινήσουν από την τρέχουσα στρατιωτική γραμμή επαφής.

Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης, κατά 200.000 περισσότερους από όσους προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Το πρακτορείο επισημαίνει πάντως ότι έχουν «τροποποιηθεί σημαντικά» οι αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τα παγωμένα στην ΕΕ ρωσικά κεφάλαια. Χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας υπό αμερικανικό έλεγχο, από την οποία οι ΗΠΑ θα εισπράξουν κατόπιν το 50% των κερδών.

Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και ότι η ένταξη της χώρας στην Συμμαχία θα απαιτεί ομόφωνη γνώμη όλων των μελών. Το Reuters διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση σε αυτό το σημείο, ωστόσο η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει οριστικά απορριφθεί. Το ΝΑΤΟ, πάντως, δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις στην Ουκρανία, αναφέρεται, ενώ, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloοmberg, οι ΗΠΑ θα αποζημιωθούν για τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχουν και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa αναφέρει ακόμη για το θέμα ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν να μην χορηγηθεί γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει η αμερικανική πρόταση περί προθεσμίας 100 ημερών για εκλογές στην Ουκρανία.

ΕΕ: Καμία απόφαση για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία

Στις τετραμερείς συνομιλίες στη Γενεύη, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 23/11, μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκών κρατών–μελών, αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαίων Ηγετών που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αμφότεροι χαρακτήρισαν τις συνομιλίες «εποικοδομητικές» και έκαναν λόγο για «σημαντική πρόοδο» και «νέα δυναμική» προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ αναφέρθηκαν στις «κόκκινες γραμμές» για το μέλλον της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι απλή εκεχειρία, πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής.

Πλήρης εμπλοκή και αποκλειστική απόφαση της ΕΕ σε θέματα κυρώσεων, διεύρυνσης και δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Συνέχιση όλων των ειδών στήριξης προς την Ουκρανία (διπλωματική, στρατιωτική, οικονομική) χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η Ουκρανία επέλεξε την Ευρώπη, και η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό της χωρίς όρους.

Από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε:

Απόλυτος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας.

Μόνο η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον των ενόπλων δυνάμεών της και για το πεπρωμένο της (κανένας εξωτερικός εκβιασμός).

Η Ευρώπη έχει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Ουκρανίας (ένταξη, ανοικοδόμηση κ.λπ.).

Επιστροφή όλων των απαχθέντων και αγνοούμενων Ουκρανών παιδιών.

Διατήρηση της ενότητας της ΕΕ και του συμφέροντος της Ουκρανίας στο επίκεντρο κάθε συμφωνίας.

Joint Doorstep after the EU Leaders' meeting on Ukraine ↓ https://t.co/wVgWgDENtT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2025

Η δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

«Μόλις ολοκληρώσαμε συνεδρίαση των 27 ηγετών της ΕΕ μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάναμε απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Υπάρχει νέα δυναμική στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η χθεσινή συνάντηση στη Γενεύη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ευρωπαίων εκπροσώπων σηματοδότησε σημαντική πρόοδο.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία μας ενημέρωσαν ότι οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές και ότι επιτεύχθηκε πρόοδος σε αρκετά ζητήματα. Χαιρετίζουμε αυτό το βήμα προς τα εμπρός. Μερικά ζητήματα παραμένουν να επιλυθούν, αλλά η κατεύθυνση είναι θετική.

Επαινούμε τις προσπάθειες των Προέδρων Ζελένσκι και Τραμπ και των ομάδων τους.

Είναι επίσης σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ –όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία– απαιτούν την πλήρη εμπλοκή και την απόφαση της ΕΕ.

Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία, συνεργαζόμενοι στενά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.

Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι από τον κοινό μας στόχο: να σταματήσουμε αυτός ο πόλεμος, να σταματήσουν οι δολοφονίες ανθρώπων, να σταματήσει αυτός ο επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας και να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για τον ουκρανικό λαό.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στο να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την αναγκαία υποστήριξη – διπλωματική, στρατιωτική, οικονομική.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία. Όπως θυμάστε, δεσμευτήκαμε να την παράσχουμε τον Οκτώβριο. Και θα το κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Επιτρέψτε μου να τονίσω καταληκτικά: η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια διαρκής λύση. Η Ουκρανία επέλεξε την Ευρώπη και η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας».

Η δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Μια αποτελεσματική και συντονισμένη ευρωπαϊκή εμπλοκή, καθώς και ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στη Γενεύη, μας επέτρεψαν να σημειώσουμε καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Παρόλο που μένει ακόμη δουλειά, υπάρχει πλέον στέρεα βάση για να προχωρήσουμε. Καθώς το κάνουμε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να διατηρήσουμε το συμφέρον της Ουκρανίας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Πρόκειται για την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας, τώρα και στο μέλλον.

Και η σημερινή συνάντηση στην Λουάντα επιβεβαίωσε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία.

Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά. Μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχο κράτος, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τις ένοπλες δυνάμεις της. Η επιλογή του πεπρωμένου της βρίσκεται στα δικά της χέρια. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την κεντρικότητα της Ευρώπης στο μέλλον αυτής της χώρας. Αύριο θα συνεχίσουμε την εμπλοκή μας με τους εταίρους της Συμμαχίας των Προθύμων. Και τέλος, σήμερα έθεσα ξανά το ζήτημα των απαχθέντων και αγνοούμενων Ουκρανών παιδιών.

Το καθένα από αυτά πρέπει να γυρίσει σπίτι του. Χάρηκα που είδα ότι το θέμα αυτό βρήκε απήχηση στους ηγέτες»

Κόστα και φον ντερ Λάιεν υπογράμμισαν με έμφαση την ανάγκη ενότητας της ΕΕ, την πλήρη στήριξη προς το Κίεβο και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Στάρμερ: Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά πρόοδος έχει γίνει.

Ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο που έχει γίνει κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.

«Όλοι είναι απολύτως επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία. «Επομένως, πρόοδος, ναι, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει», είπε ο Στάρμερ.

“Eποικοδομητική πρόοδος”, αλλά έχουμε “πολύ δουλειά” μπροστά μας

«Πολύ δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.

Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολύ δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».

Διαβάστε επίσης:

Axios: Το παρασκήνιο του σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία – Το δείπνο στο Μαϊάμι και η… ντρίμπλα στον Ζελένσκι

Βρετανία: Αναχαιτίστηκαν ακόμη δύο ρωσικά πολεμικά που έπλεαν κοντά στα βρετανικά χωρικά ύδατα

Νέα «σφήνα» Ερντογάν στο ουκρανικό: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες, είπε στον Πούτιν