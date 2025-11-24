search
ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 15:55

Βρετανία: Αναχαιτίστηκαν ακόμη δύο ρωσικά πολεμικά που έπλεαν κοντά στα βρετανικά χωρικά ύδατα

24.11.2025 15:55
capture_severn_vretania.jpg

Δεν έχει τέλος η ένταση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας το τελευταίο καιρό. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο ‘Αμυνας, μετά το ρωσικό κατασκοπευτικού πλοίο Γιαντάρ που τη προηγούμενη εβδομάδα έπλεε στα βόρεια της Σκωτίας κοντά στα βρετανικά χωρικά ύδατα τώρα δύο άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία, η κορβέτα Στόικι και το πλοίο ανεφοδιασμού Γέλνια εντοπίστηκαν στην θάλασσα της Μάγχης. ‘Αμεσα επενέβη το περιπολικό πλοίο Σέβερν του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας. Τα αναχαίτισε οδηγώντας τα, ανοικτά των ακτών της Βρετάνης στην Γαλλία όπου την παρακολούθηση τους ανέλαβε πλοίο του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανία θεωρεί το Γιαντάρ, κατασκοπευτικό και κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να χαρτογραφήσει υποθαλάσσια καλώδια του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρωμα τον εν λόγω πλοίου την προηγούμενη εβδομάδα χρησιμοποίησε λέιζερ για να διακόψει την παρακολούθηση των κινήσεων του από τους πιλότους της RAF που το ακολουθούσαν από αέρος. Ενέργεια που ο υπουργός άμυνας Τζον Χίλι χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνη». Ενώ απευθυνόμενος στην Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε: «Σας βλέπουμε. Ξέρουμε τι κάνετε. Είμαστε έτοιμοι».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Βρετανικό Υπουργείο ‘Αμυνας τα τελευταία δύο χρόνια οι παραβιάσεις των Βρετανικών χωρικών υδάτων από Ρωσικά πλοία έχουν αυξηθεί κατά 30%, γεγονός που έχει ανεβάσει το επίπεδο επιφυλακής των βρετανικών και νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου ‘Αμυνας.

Την ίδια στιγμή σημειώνεται πως η αυξημένη δραστηριότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας γίνεται παράλληλα με τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην ρωσική εταιρεία, Media Land. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία επέβαλλαν κυρώσεις στην ελ λόγω εταιρεία καθώς την θεωρούν υπεύθυνη για μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της δύσης.

