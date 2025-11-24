Οργή για τις εικόνες με γερανούς και φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία: Ερωτήματα για την ασφάλεια του ναού

Σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της Αγίας Σοφίας εγείρουν οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν βαρέα οχήματα να κινούνται στο εσωτερικό του ιστορικού μνημείου.

Φωτογραφίες με έναν μεγάλο γερανό, τοποθετημένο πάνω σε φορτηγό, να διασχίζει το δάπεδο του ναού προκάλεσαν παγκόσμιο ενδιαφέρον, αλλά και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της δομής, ειδικά την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αντισεισμικής θωράκισης.

Η παρουσία φορτηγών και γερανών σχεδόν 45 τόνων στον χώρο της 1.500 ετών Αγίας Σοφίας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ειδικά η είσοδος ενός οχήματος από την ιστορική Πύλη του Αυτοκράτορα χαρακτηρίστηκε από ειδικούς ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, λόγω του κινδύνου φθοράς τόσο στο δάπεδο όσο και στα υποκείμενα στρώματα του μνημείου. Μέσα σε λίγες ώρες, οι εικόνες προκάλεσαν δημόσια κατακραυγή, αναγκάζοντας το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι είχε ήδη δηλώσει ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία λατρείας στο τζαμί. Τόνισε μάλιστα ότι ο κεντρικός τρούλος εισέρχεται στη «μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη» διαδικασία ενίσχυσης στην ιστορία του μνημείου, υπογραμμίζοντας πως ο αρχικός χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας θα διαφυλαχθεί.

Ωστόσο, η συζήτηση μετατοπίστηκε από τον τρούλο στο δάπεδο, καθώς ειδικοί επισήμαναν ότι το έδαφος της Αγίας Σοφίας δεν είναι ενιαίο ούτε συμπαγές. Κάτω από το μαρμάρινο δάπεδο υπάρχουν παλαιότερες στρώσεις, ψηφιδωτά και σε ορισμένα σημεία κενά που μοιάζουν με κρύπτες. Η εφαρμογή τοπικά υψηλών φορτίων, όπως αυτά που δημιουργεί ένα βαρέως τύπου όχημα, ενδέχεται να προκαλέσει παραμορφώσεις ή δομικές βλάβες, ειδικά σε μια τόσο πολύπλοκη και ευαίσθητη κατασκευή.

Από την εξέταση των φωτογραφιών προκύπτει ότι η ομάδα αποκατάστασης χρησιμοποίησε προστατευτικά πάνελ για την κατανομή του φορτίου. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, τα υλικά φαίνονται να είναι απλά επίπεδα φύλλα, χωρίς σύστημα αλληλοσύνδεσης, γεγονός που ενδέχεται να τα καθιστά επιρρεπή σε ολίσθηση. Επιπλέον, ορισμένα τμήματα του δαπέδου φαίνεται να παραμένουν ακάλυπτα.

Μετά τις αντιδράσεις, η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων της Αγίας Σοφίας έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή τεχνική περιγραφή. Όπως αναφέρει, πριν από την είσοδο των οχημάτων πραγματοποιήθηκαν στατικοί υπολογισμοί, σάρωση γεωραντάρ και δοκιμές εδάφους που έδειξαν ότι το δάπεδο αντέχει έως και 25 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο. Για επιπλέον ασφάλεια, κατασκευάστηκε προσωρινή πλατφόρμα αντοχής 30 τόνων. Παρά το συνολικό βάρος των οχημάτων, το υπουργείο υποστηρίζει ότι το φορτίο που μεταδίδεται στο δάπεδο δεν ξεπερνά τους 6 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η υπόθεση έχει επίσης αναδείξει ερωτήματα για την εταιρεία που έχει αναλάβει τη δεύτερη και τρίτη φάση των έργων, τη Guryapi Restoration. Ο ιδρυτής της, Χασάν Γκιουρσόι, θεωρείται προσωπικός φίλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα σχολικά τους χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει επιπλέον κριτική για τη διαφάνεια της διαδικασίας.

