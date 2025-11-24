search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 09:42
ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 09:22

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» πρόοδο στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Τηλεδιάσκεψη των ηγετων της ΕΕ, γρίφος η στάση της Μόσχας

trump zelensky

Με αναπάντητο το ερώτημα αν το τελεσίγραφο που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι  ώστε να υπογράψει το αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης 28 σημείων μέχρι την αργία των Ευχαριστιών την Πέμπτη ισχύει, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζητούν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου στην Ουάσινγκτον μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι συνομιλίες της Γενεύης οδήγησαν σε «επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης».

Αλλαγές επί του αμερικανικού σχεδίου των 28 σημείων  για την Ουκρανία παραδέχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο από τη Γενεύη, τονίζοντας ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος» στην επεξεργασία του σχεδίου, αλλά «υπάρχει ακόμη κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει».

Σε λίγη ώρα – στις 11:30 ώρα Ελλάδας- οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της ΕΕ θα έχουν τηλεδιάσκεψη προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα.

Ανάλυση του CNN επισημαίνει ωστόσο ότι μονλονότι η Ουκρανία πιέζεται να αποδεχθεί προτάσεις που συνεπάγονται σημαντικές υποχωρήσεις, παραμένει αμφίβολο κατά πόσον η Ρωσία θα δεχτεί το βελτιωμένο σχέδιο ειρήνης.

Το κείμενο υπογραμμίζει ότι:

Οι ΗΠΑ πιέζουν έντονα την ηγεσία της Ουκρανίας να αποδεχθεί προτάσεις που εμπεριέχουν σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι προτάσεις αυτές θεωρούνται ευνοϊκές προς τη Ρωσία.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι ξεκάθαρο: Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Αυτό μετατοπίζει την εξίσωση της διαπραγμάτευσης, καθώς η Ουκρανία δεν διαπραγματεύεται μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με τον βασικό της σύμμαχο.

Τα επίμαχα σημεία του σχεδίου ειρήνης

Οι δύο σημαντικότερες υποχωρήσεις που επισημαίνονται στο άρθρο είναι:

Α. Παράδοση εδαφών στο Ντονμπάς

Προτείνεται μια ρωσική «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

Για την Ουκρανία, η παράδοση περιοχών τις οποίες θεωρεί ζωτικές για την ασφάλειά της αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Η αναφορά ότι η Ρωσία έχει προσαρτήσει αλλά όχι καταλάβει πλήρως τα εδάφη τονίζει ότι αυτή η υποχώρηση θα ήταν πολιτικά και στρατιωτικά επώδυνη.

Β. Περιορισμός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Το ανώτατο όριο των 600.000 στρατιωτών κρίνεται από Ευρωπαίους αξιωματούχους ως ανεπαρκές.

Η Ουκρανία φοβάται ότι κάτι τέτοιο την καθιστά ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Το άρθρο αφήνει να εννοηθεί πως οι απαιτήσεις αυτές ίσως δεν είναι βιώσιμες για την ασφάλεια της Ουκρανίας, ούτε πολιτικά ανεκτές.

Η στάση της Ρωσίας: Ο άγνωστος Χ

Παρά την αμερικανική αισιοδοξία, η Ρωσία φαίνεται να παραμένει αμετακίνητη από τις «μαξιμαλιστικές» της απαιτήσεις έναντι του Κιέβου, με το άρθρο να σημειώνει πως η Ουάσιγκτον δεν ασκεί στη Μόσχα τις ίδιες πιέσεις που ασκούνται στην Ουκρανία.

Κι αυτό αφήνει υπαινιγμούς ότι η ισορροπία των πιέσεων είναι μονομερής.

Η κεντρική αμφιβολία που εγείρεται στο άρθρο είναι ότι, ακόμη κι αν η Ουκρανία υποχωρήσει, γιατί να δεχτεί το αναθεωρημένο σχέδιο η Ρωσία.

Το κείμενο προβάλλει μια ειρωνεία: Οι ΗΠΑ μιλούν για «διαρκή, συνολική ειρήνη» στην Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγουν να αναφέρουν εάν πιέζουν τη Ρωσία για ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Το συμπέρασμα που υπονοείται είναι ότι η αμερικανική στρατηγική ίσως επικεντρώνεται περισσότερο στο να «κλείσει ο φάκελος “Ουκρανία”», παρά στο να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη, βιώσιμη ειρήνη. Και το πραγματικό κεντρικό ερώτημα που θέτει το CNN είναι κατά πόσον η Ουάσιγκτον θα ασκήσει πίεση και στη Μόσχα αν θέλει όντως μια βιώσιμη ειρήνη.

