ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 07:31

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

24.11.2025 07:31
Επέστρεψε χθες στο Μεξικό το ιστιοφόρο που τον Μάιο είχε προσκρούσει στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. 

Μάλιστα πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή για την περίσταση, έξι μήνες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα.

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους Κουαουτέμοκ, που φθάνουν τα 48,2 μέτρα ύψος, προσέκρουσαν στη διάσημη γέφυρα κι έσπασαν το ένα μετά το άλλο μπροστά στα καρφωμένα βλέμματα διερχόμενων στον Ιστ Ρίβερ τη 17η Μαΐου. 

Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, άλλα σχεδόν 20 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας που διενεργήθηκε από τις αμερικανικές αρχές, το πλοίο κινείτο προς τα πίσω με συγκριτικά υψηλή ταχύτητα όταν έγινε το δυστύχημα. Κανένας δεν τραυματίστηκε στη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Το πλοίο εκπαίδευσης και επίδειξης του μεξικανικού πολεμικού ναυτικού επέστρεψε με την ευκαιρία της επετείου της «εδραίωσης της ανεξαρτησίας του Μεξικού στη θάλασσα», της παράδοσης ισπανικών σε μεξικανικά στρατεύματα στο κάστρο Σαν Χουάν δε Ουλούα, στη Βερακρούς, το 1825.

Η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, στη γέφυρα του εκπαιδευτικού σκάφους μήκους 67 μέτρων, απέτισε φόρο τιμής στους θανόντες στο δυστύχημα, δυο δοκίμους 20 και 23 ετών.

«Η μνήμη τους, η αφοσίωσή τους, θα παραμείνουν χαραγμένες για πάντα στις καρδιές μας, αυτές του μεξικανικού λαού και της χώρας μας», είπε.

