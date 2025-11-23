search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

23.11.2025 19:45

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου χρησιμοποίησε εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψει το βραχιολάκι -«Ήταν μια στιγμή παράνοιας»

23.11.2025
Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσε σήμερα ότι χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι σε μία στιγμή «παράνοιας».

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, είπε -σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα- ότι«αισθάνθηκε κάποιου είδους παράνοια ανάμεσα στην Παρασκευή και το Σάββατο εξαιτίας των φαρμάκων.

Ο Μπολσονάρου ετέθη υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής. Αρχικά, παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο ισχυριζόμενος ότι το έκανε από «περιέργεια».

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27ετή φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρου αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής μίλησε για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρου βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

