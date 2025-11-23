search
ΚΟΣΜΟΣ

23.11.2025 18:49

Σοκ στη Νεβάδα: Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό έπειτα από καβγά οδηγών (Video)

23.11.2025 18:49
nevasa1

Σοκαριστικά πλάνα από κάμερες αστυνομικών κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από έναν καβγά που σημειώθηκε στις 15 Νοεμβρίου σε αυτοκινητόδρομο στη Νεβάδα των ΗΠΑ και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 11χρονο αγόρι από πυροβολισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη nypost, το ανατριχιαστικό βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Αστυνομικό Τμήμα Μητροπολιτικού Λας Βέγκας, δείχνει τον πατριό, τον Βαλεντέ Αγιάλας, να ουρλιάζει απεγνωσμένα σε έναν σοκαρισμένο αστυνομικό ότι ο θετός του γιος, Μπράντον Ντομίνγκεζ, είναι νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του, μετά από έναν έντονο καβγά στον αυτοκινητόδρομο της περιοχής του Λας Βέγκας.

Ο πατριός φώναζε συντετριμμένος στους αστυνομικούς «το παιδί μου είναι νεκρό. Γιε μου!» και κατέρρευσε πάνω στον αυτοκινητόδρομο της Νεβάδα, ενώ ταυτόχρονα ο φερόμενος ως δράστης παραδόθηκε και παραδέχτηκε την πράξη του.

Πώς έγινε το τραγικό συμβάν

Ο Αγιάλας πήγαινε τον 11χρονο προς το σχολείο στις 7:30 το πρωί, όταν εκείνος και ο 22χρονος Τάιλερ Μάθιου Τζονς άρχισαν να κινούνται επιθετικά ο ένας προς τον άλλον για μία λωρίδα κυκλοφορίας στον μποτιλιαρισμένο Interstate 215 στο Χέντερσον, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ ο πατριός ούρλιαζε πανικόβλητος, ο Τζονς, ο οποίος ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη και η σφαίρα του όπλου του σκότωσε το παιδί, περπάτησε ήρεμα προς τον αστυνομικό, έβαλε τα χέρια πίσω από την πλάτη και του είπε να τον πάει στη φυλακή.

«Του έριξα, φίλε», είπε ο Τζονς στον αστυνομικό. Αργότερα παραδέχτηκε πως ήταν «100% δικό μου λάθος. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ένα γ@@@@@νο παιδί στο πίσω κάθισμα και το σκότωσα» και ότι οι δύο οδηγοί είχαν έναν καβγά στον αυτοκινητόδρομο.

Τα σπαρακτικά πλάνα απεικονίζουν τον εξουθενωμένο πατριό να καταρρέει στον αυτοκινητόδρομο, ουρλιάζοντας, την ώρα που ο αστυνομικός εντόπιζε το πυροβολημένο παιδί στο πίσω κάθισμα.

Η Αστυνομία του Χέντερσον ανέφερε ότι ο καβγάς έγινε, όταν οι δύο άνδρες κατέβασαν τα παράθυρα των οχημάτων τους για να φωνάξουν ο ένας στον άλλον στον αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια ο Τζονς φέρεται να πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο του θύματος.

Ο πατριός στη συνέχεια εμβόλισε όχημα του δράστη, αναγκάζοντας και τα δύο αυτοκίνητα να σταματήσουν στη μέση του δρόμου, όπου οι δύο άνδρες βγήκαν και ενεπλάκησαν σε έναν ακόμη εκρηκτικό καβγά.

Ένας διερχόμενος αστυνομικός του Λας Βέγκας διέκοψε τον καβγά και πέρασε χειροπέδες στον Τζονς, ο οποίος αργότερα κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και για πυροβολισμό σε όχημα.

Ο θάνατος του μικρού αγοριού διαπιστώθηκε επί τόπου.

Τι δηλώνουν οι γονείς του 11χρονου

«Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε», έγραψαν οι συντετριμμένοι γονείς του Ντομίνγκεζ σε μια σελίδα GoFundMe, που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής σχεδόν 38.400 δολάρια.

«Ο Μπράντον ήταν το φως της οικογένειάς μας — το χαρούμενο, αγαπησιάρικο αγόρι μας με την τεράστια καρδιά, την πιο αστεία προσωπικότητα και μια χαρά που γέμιζε κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε.

Ο Μπράντον δεν ήταν απλώς ένα παιδί που αγαπούσαμε, ήταν πραγματικά μοναδικός. Είχε ένα παιχνιδιάρικο πνεύμα που μπορούσε να κάνει οποιονδήποτε από εμάς να χαμογελάσει, και μια καρδιά γεμάτη καθαρή χαρά».

Ο Τζονς αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 4 Δεκεμβρίου.

