Χρυσό ρολόι τσέπης από επιβάτη του «Τιτανικού» πουλήθηκε για 2 εκατ. ευρώ

Ένα χρυσό τσέπης ρολόι που βρέθηκε στο σώμα ενός από τους πλουσιότερους επιβάτες του Τιτανικού που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, βγήκε σε δημοπρασία.

Έπιασε μάλιστα το ποσό ρεκόρ των 1,78 εκατ. λιρών (2,02 εκατ. ευρώ).

Ο Αϊζιντορ Στράους και η σύζυγός του, Άιντα, ήταν μεταξύ των 1.500 και πλέον ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν το διάσημο υπερωκεάνιο, που ταξίδευε από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη, βυθίστηκε μετά τη σύγκρουσή του με παγόβουνο στις 14 Απριλίου του 1912.

Το σώμα του Στράους εντοπίστηκε στον Ατλαντικό λίγες ημέρες μετά την τραγωδία και ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκε και το 18 καρατίων χρυσό ρολόι τσέπης Jules Jurgensen.

Το ρολόι, είχε μέχρι πρόσφατα η οικογένειά του, αλλά χθες, Σάββατο, πουλήθηκε. Ο Στράους ήταν Γερμανοαμερικανός επιχειρηματίας, πολιτικός και συνιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy’s στη Νέα Υόρκη. Το σώμα της συζύγου του, Άιντα Στράους, δεν βρέθηκε ποτέ.

Το ρολόι ήταν σταματημένο στις 02:20, τη στιγμή που τα κύματα «κατάπιαν» τον Τιτανικό. Είχε επιστραφεί στην οικογένεια του Στράους και πέρασε από γενιά σε γενιά προτού ο Κένεθ Χόλιστερ Στράους, δισέγγονος του Αϊζιντορ, προχωρήσει στην επισκευή και αποκατάσταση του μηχανισμού του.

Διαβάστε επίσης:

Οργή Τραμπ κατά Ζελένσκι και Ευρώπης εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Mηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας»

Παγετός στην Ευρώπη – Προβλήματα στις μετακινήσεις σε Γαλλία, Ισπανία και Πολωνία

Λαμία: Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον Ε65 – Τούμπαρε αυτοκίνητο λόγω των καπνών (Video)