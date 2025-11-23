Παγετός στην Ευρώπη – Προβλήματα στις μετακινήσεις σε Γαλλία, Ισπανία και Πολωνία

Ένα εκτεταμένο κύμα ψύχους πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, προκαλώντας έντονη χειμωνιάτικη αστάθεια, χιονοπτώσεις και παγετό.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις μια ισχυρή πολική αέρια μάζα κατεβαίνει προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και σε φαινόμενα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα για την εποχή. Η ψυχρή ροή επηρεάζει ήδη χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πολωνία, όπου οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για την επιδείνωση των συνθηκών.

Στην Ισπανία, οι βόρειες περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με σφοδρές χιονοπτώσεις, αποτέλεσμα της αρκτικής αέριας μάζας που μετακινείται νοτιότερα. Σύμφωνα με το Euronews, έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τις κοινότητες της Αστούριας, της Κανταβρίας και τμήματα των Λεόν και Μπούργκος, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για δύσκολες μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο παγετού. Στα Πυρηναία, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν έως και στους –14 βαθμούς Κελσίου, με χιονόστρωση που φθάνει τα 45 εκατοστά, δημιουργώντας ένα μείγμα αυξημένης τουριστικής κίνησης αλλά και σοβαρών κυκλοφοριακών εμποδίων.

Παράλληλα, στη Γαλλία και την Ελβετία, όπως σημειώνει το Bloomberg, καταγράφεται μια από τις εντονότερες ψυχρές εισβολές Νοεμβρίου εδώ και δεκαετίες. Η Météo-France έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για παγετό και χιονοπτώσεις, με θερμοκρασίες που αναμένεται να πέσουν κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ορεινοί δρόμοι έχουν ήδη επηρεαστεί και σε αρκετά περάσματα απαιτούνται αλυσίδες χιονιού, ενώ οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Στην Πολωνία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντικές χιονοπτώσεις που θα πλήξουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, όπως τις περιφέρειες Podkarpackie, Małopolskie και Lublin. Το Euronews αναφέρει ότι στα Τάτρα η χιονόστρωση φθάνει σε ορισμένα σημεία τα 50 εκατοστά, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για κίνδυνο χιονοστιβάδων. Επιπλέον, η αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με παγετό και διαστήματα παγωμένης βροχής, αναμένεται να δυσκολέψει περαιτέρω τις μετακινήσεις τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι χιονοπτώσεις και ο παγετός αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις και διακοπές στις οδικές και πιθανώς στις αεροπορικές μεταφορές. Αποχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν σε ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές, ενώ οι τοπικές αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη του καιρού.

Η Ευρώπη φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης χειμωνιάτικης αναταραχής, με το αρκτικό κύμα ψύχους να επιμένει και τις επιπτώσεις του να γίνονται ολοένα και πιο αισθητές. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου θα καθορίσουν τον βαθμό στον οποίο θα επηρεαστεί η καθημερινότητα πολιτών και μετακινήσεις σε πολλές χώρες.

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον Ε65 – Τούμπαρε αυτοκίνητο λόγω των καπνών (Video)

Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Προαναγγέλουν σκληρά μπλόκα, κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων – Το αδιαχώρητο στη σύσκεψη (Video)

Εθνική Οδός: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός συλλαμβάνεται να τρέχει με 230 χλμ (Video)