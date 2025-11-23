Στα σχοινιά ο Ζελένσκι: Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, ΕΕ, Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ στη Γενεύη

Στη Γενεύη συναντώνται σήμερα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Ευρώπη προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο χρόνος μετρά για το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι σύμμαχοι του Κιέβου αναζητούν κοινή γραμμή απέναντι στο σχέδιο 28 σημείων που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση Τραμπ, λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία της Πέμπτης.

Το σχέδιο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να δεσμευτεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου — αιτήματα που αποτελούν πάγιες αξιώσεις του Κρεμλίνου.

«Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις»

Ομάδα Ευρωπαίων ηγετών που συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου G20 στη Νότια Αφρική χαιρέτισαν την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών, αλλά τόνισαν ότι το σχέδιο αποτελεί «μόνο ένα αρχικό προσχέδιο» που «χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία».

«Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Μας ανησυχούν επίσης οι περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις», υπογράμμισαν οι ηγέτες σε κοινή δήλωσή τους.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, στις συνομιλίες της Κυριακής αναμένεται να συμμετάσχουν ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία αναμένεται να συνεδριάσουν με τους Ουκρανούς και Αμερικανούς ομολόγους τους.

Στόχος της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθεί η διατύπωση του σχεδίου πριν τη συνάντηση του Ζελένσκι, Τραμπ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία «δεν μπορεί να συνεπάγεται αναγνώριση κατοχής»

Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στο CNN ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία «δεν μπορεί να συνεπάγεται αναγνώριση κατοχής». Η γραμμή επαφής πρέπει να αποτελεί σημείο εκκίνησης.

«Δεν πρέπει να υπάρξει περιορισμός στο δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέγει συμμαχίες, ούτε ανώτατο όριο στο μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της, ούτε έμμεση αποδοχή των ρωσικών απαιτήσεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ξεχωριστή συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι και ο σχεδιασμός για ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ αμερικανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας με αντικείμενο το σχέδιο 28 σημείων — συνάντηση που, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, «θα γίνει σύντομα», αλλά όχι στη Γενεύη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι θεωρεί την αμερικανική πρόταση «πιθανή βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις προγραμματισμένες συνομιλίες, ανακοινώνοντας ότι υπέγραψε διάταγμα για τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας. «Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι απαιτείται για να αποτραπεί μια τρίτη εισβολή της Ρωσίας», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα εργαστεί αδιάκοπα για να βρεθεί μια διέξοδος, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα προδώσει τη χώρα του.

Οι συνομιλίες στην Ελβετία πραγματοποιούνται λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των ηγέτες της ΕΕ τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

