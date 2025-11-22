Κοινό ανακοινωθέν ΕΕ: «Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας» – «Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις»

«Πρόσθετη επεξεργασία» απαιτεί, σύμφωνα με τους ευρωπαίους ηγέτες, το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία.

Αυτό αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους, σήμερα Σάββατο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που σημειώνουν πως το σχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι καθοριστικά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

«Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη επεξεργασία», τονίζουν και δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν ενεργά ώστε να διασφαλιστεί πως μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη.

«Είμαστε απολύτως σαφείς στην αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», διαμηνύουν.

Ανησυχία για τους προτεινόμενους περιορισμούς

Οι ηγέτες εκφράζουν «ανησυχία για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», οι οποίοι -τονίζουν- θα άφηναν τη χώρα εκτεθειμένη σε μελλοντική επίθεση.

Επανέλαβαν ότι η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συγκατάθεση των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Τέλος, υπογραμμίζουν τη διαρκή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και ότι θα συνεχίσουν να συντονίζονται στενά με το Κίεβο και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.

Tα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ όρισε ο Ζελένσκι

Διάταγμα για τη δημιουργία ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει «τις επόμενες μέρες» στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλους διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, υπέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Ukrinform.

Σύμφωνα με το διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας, η αντιπροσωπεία αποτελείται από κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Επικεφαλής ορίζεται ο επικεφαλής του Γραφείου της Προεδρίας, Αντρίι Γέρμακ.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν:

– ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ,

– ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας, Κίριλο Μπούντανοφ,

– ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αντρίι Χνάτοφ,

– ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Όλεγκ Ιβασένκο,

– ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σερχίι Κισλίτσια,

– ο πρώτος αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Γεβχένιι Οστριάνσκιι,

– ο αναπληρωτής επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ,

– ο σύμβουλος του επικεφαλής της Προεδρίας, Ολεξάντρ Μπεβζ.

Επιπλέον, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας εξουσιοδοτείται:

– να προτείνει αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, κατόπιν έγκρισης του προέδρου,

– να ζητά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τη συμμετοχή στελεχών κρατικών φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών, καθώς και επιστημονικών συμβούλων και ειδικών, εφόσον αυτοί συναινούν.

Η ουκρανική κυβέρνηση αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση όλων των δαπανών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλους διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της Ρωσίας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή στην Ευρώπη με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Τραμπ: Άφησε τον Μαμντάνι να τον αποκαλεί «φασίστα» – «Είναι πιο εύκολο, δεν με πειράζει» (Video)