22.11.2025 15:02

Ζελένσκι: Όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ

22.11.2025 15:02
zelenski

Διάταγμα για τη δημιουργία ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει «τις επόμενες μέρες» στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλους διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, υπέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Ukrinform.

Σύμφωνα με το διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας, η αντιπροσωπεία αποτελείται από κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Επικεφαλής ορίζεται ο επικεφαλής του Γραφείου της Προεδρίας, Αντρίι Γέρμακ.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν:

– ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ,
– ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας, Κίριλο Μπούντανοφ,
– ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αντρίι Χνάτοφ,
– ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Όλεγκ Ιβασένκο,
– ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σερχίι Κισλίτσια,
– ο πρώτος αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Γεβχένιι Οστριάνσκιι,
– ο αναπληρωτής επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ,
– ο σύμβουλος του επικεφαλής της Προεδρίας, Ολεξάντρ Μπεβζ.

Επιπλέον, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας εξουσιοδοτείται:

– να προτείνει αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, κατόπιν έγκρισης του προέδρου,
– να ζητά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τη συμμετοχή στελεχών κρατικών φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών, καθώς και επιστημονικών συμβούλων και ειδικών, εφόσον αυτοί συναινούν.

Η ουκρανική κυβέρνηση αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση όλων των δαπανών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλους διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της Ρωσίας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

1 / 3