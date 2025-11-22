«Το σχέδιο ή θα του αρέσει ή θα συνεχίσει να πολεμά»: Κλιμακώνει την πίεση στον Ζελένσκι o Τραμπ – Συνεδριάζουν εκτάκτως οι ηγέτες της ΕΕ

Στις συμπληγάδες βρίσκεται ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που καλείται να επιλέξει αν θα συναινέσει στο σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη, παραχωρώντας γη και ύδωρ στη Ρωσία, ή θα το απορρίψει, ρισκάροντας να χάσει «τον πιο βασικό εταίρο» της χώρας του.

Το τελεσίγραφο Τραμπ λήγει την Ημέρα των Ευχαριστιών (την ερχόμενη Πέμπτη 27/11). Έως τότε ο ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, που -μεταξύ άλλων- προβλέπει την παραχώρηση σημαντικού τμήματος ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία, ακόμη κι αν αυτό δεν έχει κατακτηθεί από τη Μόσχα έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια της εισβολής.

«Έχω θέσει πολλές διορίες, αλλά αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, τείνεις να παρατείνεις τις διορίες. Ωστόσο, πιστεύουμε πως η Πέμπτη είναι κατάλληλος χρόνος», επισήμανε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.

«Το σχέδιο θα πρέπει να αρέσει στον Ζελένσκι — αλλιώς, θα συνεχίσει να πολεμά», σχολίασε αργότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο αποτελείται από 28 σημεία και, σύμφωνα με διαρροές, προβλέπει ότι η Ουκρανία θα διατηρήσει την κυριαρχία της, αλλά θα περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε 600.000 προσωπικό και θα αποκλειστεί μόνιμα η ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

«Η πίεση στην Ουκρανία θα είναι μία από τις πιο δύσκολες»

«Τώρα η πίεση στην Ουκρανία είναι μία από τις πιο δύσκολες. Τώρα η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο δίλημμα. Είτε απώλεια αξιοπρέπειας, είτε ο κίνδυνος να χάσει έναν βασικό εταίρο», δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Θα περιμένουν απάντηση από εμάς», επισήμανε, σημειώνοντας πως ουσιαστικά έχει ήδη απαντήσει από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, υπερασπίζοντας την κυριαρχία της χώρας του.

Πονοκέφαλος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Η διαρροή του σχεδίου έχει εντείνει τους φόβους στην Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ακολουθήσει δική της διπλωματική γραμμή, ενδεχομένως ευνοώντας τη Ρωσία και παρακάμπτοντας το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

«Οι Αμερικανοί μιλούν στην Ουκρανία με μια γλώσσα πίεσης. Η μόνη επιλογή είναι να υπογράψει. Αν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών», σημείωσε χαρακτηριστικά ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι επισήμανε πως το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα» και «24/7» για να διασφαλίσει ότι «τουλάχιστον δύο σημεία του σχεδίου δεν θα χαθούν… η αξιοπρέπεια και η ελευθερία των Ουκρανών».

Την Παρασκευή συζήτησε το αμερικανικό σχέδιο με τον γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, τον βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, και τον γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, με το γραφείο του να υπογραμμίζει πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται πάνω στο σχέδιο της αμερικανικής πλευράς ώστε να εξασφαλιστεί μια πραγματική και αξιοπρεπής ειρήνη.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ εκδηλώνονται σε ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον Ζελένσκι, που βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο διαφθοράς στην ενέργεια, προκαλώντας εσωτερική αναταραχή.

Σε τηλεοπτική του ομιλία, ο ουκρανός πρόεδρος έκανε έκκληση για ενότητα και δημοκρατική λειτουργία των θεσμών: «Απευθύνομαι σε όλους τους Ουκρανούς τώρα. Το κράτος πρέπει να λειτουργεί. Η βουλή μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να εργάζεται ενωμένα. Η κυβέρνηση πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Και όλοι μας μαζί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος ακριβώς είναι ο εχθρός της Ουκρανίας σήμερα».

ΕΕ: «Τίποτα χωρίς την Ουκρανία»

Ευρωπαίοι και ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τη νεότερη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για άνιση συμφωνία ειρήνης που ευνοεί τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε υποχώρηση προς τη Ρωσία θα ενθαρρύνει τον Πούτιν να επιτεθεί επόμενα στο ΝΑΤΟ.

Η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε στην ομάδα του αμερικανού προέδρου ότι το σχέδιο των 28 σημείων για κατάπαυση του πυρός θα αποτύχει χωρίς τη στήριξη τόσο του Κιέβου όσο και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που πλέον είναι οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

AP

Η αμερικανική πρόταση έχει προκαλέσει συναγερμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επειδή αποκλείστηκαν εν μέρει εντελώς από τη διαδικασία σύνταξης, και κυρίως επειδή, σύμφωνα με αξιωματούχο, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη λίστα επιθυμιών του Πούτιν.

«Για να επιτύχει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο, πρέπει να υποστηρίζεται από την Ουκρανία και την Ευρώπη», δήλωσε η Κάλας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Οι ευρωπαίοι αναζητούν εναλλακτική σε ρόλο κομπάρσου

Υπό αυτή τη συνθήκη οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα Σάββατο (22/11), στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», ανέφεραν η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κρίσιμη σύνοδος

Η ίδια η Σύνοδος της G20 όμως είναι επισκιασμένη από την απουσία πολλών ηγετών. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας —Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ— είναι μεταξύ όσων ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στην πρώτη σύνοδο της G20 στην αφρικανική ήπειρο. Απόντες θα είναι επίσης οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Η ΕΕ επανέλαβε τη δέσμευσή της για «μία δίκαιη, διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας σε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Οι διαβουλεύσεις της ΕΕ στο Γιοχάνεσμπουργκ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αντανακλούν μια ευρωπαϊκή προσπάθεια να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της ειρήνης και να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία δεν θα αποκλειστεί από τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος και διαφθορά στην Ουκρανία

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Παραιτήθηκε μετά τη δημόσια διαμάχη της με τον Τραμπ – Το μήνυμα στον αμερικανό πρόεδρο