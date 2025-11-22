search
22.11.2025 08:09

Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Παραιτήθηκε μετά τη δημόσια διαμάχη της με τον Τραμπ – Το μήνυμα στον αμερικανό πρόεδρο

22.11.2025 08:09
marjorie-green

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέχρι πρότινος αφοσιωμένη οπαδός του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μορφή της ριζοσπαστικής δεξιάς στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως παραιτείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού οι ανοικτές επικρίσεις της για τον τρόπο που αντιμετώπισε την υπόθεση Έπσταιν ο ένοικος του Λευκού Οίκου τον εξαγρίωσαν.

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε μέσω X η βουλεύτρια, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια. Στη μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία εξηγεί την απόφασή της, η φράση-κλειδί μοιάζει να είναι η εξής (σελ. 3): «το ότι υπερασπίστηκα Αμερικανίδες οι οποίες βιάστηκαν στα 14, έγιναν θύματα εμπορίας κι εκμετάλλευσης από πλούσιους και ισχυρούς, δεν θα έπρεπε να έχει αποτέλεσμα να με αποκαλεί προδότρια και να με απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για τον οποίο έδωσα μάχες».

Στο κείμενο, όπως και σε βίντεο που δημοσιοποίησε, τόνισε ακόμη πως πάντοτε «απεχθανόταν» την πολιτική τάξη στην Ουάσιγκτον και «ουδέποτε εντάχθηκε» σε αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε τελευταία σε ρήξη με την ως πρότινος παθιασμένη οπαδό του και μορφή του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»). Της φόρεσε ταμπέλες όπως «Μάρτζορι “η προδότρια” Τέιλορ Γκριν», ή «Μάγκι “η παλαβή“’”», ενώ διεμήνυσε πως δεν θα την υποστήριζε ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, αφού η αιρετή επέκρινε τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση Έπσταιν, από το όνομα του νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη και σεξουαλικού αρπακτικού με θύματα ιδίως ανήλικες — που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σεξουαλικά κακουργήματα.

Ο διχασμός και ο νόμος

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε φιλική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταιν, όταν οι δυο τους ήταν μορφές του νεοϋορκέζικου τζετ σετ, δίχασε το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, κατά κανόνα απόλυτα πιστό σ’ αυτόν.

Παρότι πρόβαλε αντίσταση για μήνες, ο πρόεδρος Τραμπ επικύρωσε αυτή την εβδομάδα νόμο ο οποίος υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλο το υλικό των φακέλων για την υπόθεση Έπσταιν.

Επικρατεί ωστόσο αβεβαιότητα για το εάν θα πρέπει να αναμένονται αποκαλύψεις και πόσο σοβαρές από το υλικό αυτό.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατείνεται δημόσια πως δεν γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Τζέφρι Έπσταιν, τον χαρακτηρίζει «ανώμαλο», ενώ θυμίζει πως η φιλική σχέση τους τερματίστηκε τα χρόνια του 2000, πολύ πριν από την πρώτη καταδίκη του εκατομμυριούχου χρηματομεσίτη, δικτυωμένου στην υψηλή κοινωνία και στα κορυφαία κλιμάκια της αμερικανικής πολιτικής.

Αντιδρώντας στην προσεχή παραίτηση της βουλεύτριας, ο αμερικανός πρόεδρος τη χαρακτήρισε «σπουδαία είδηση για τη χώρα», σύμφωνα με το ABC News.

Ερωτηθείς αν ήταν ενήμερος εκ των προτέρων για την απόφασή της, ο κ. Τραμπ απάντησε «όχι», προσθέτοντας «δεν έχει σημασία (…) αλλά νομίζω πως είναι σπουδαίο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ευτυχής».

