Μήνυμα Βανς σε «αποτυχημένους διπλωμάτες»: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επιτευχθεί από «πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας»

«Οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, επισήμανε ο Τζέι Ντι Βανς χθες Παρασκευή βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 05:20 ώρα Ελλάδας).

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους -χωρίς να ξεκαθαρίζει σε ποιους αναφέρεται- πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».

Ενώ ο Ζελένσκι δέχεται πιέσεις από τον αμερικανό πρόεδρο να απαντήσει μέχρι την επόμενη Πέμπτη (27/11) στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, η Μόσχα λέει πως κατέλαβε κι άλλες κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, χθες Παρασκευή βράδυ, ότι οι δυνάμεις του κυρίευσαν κοινότητες στα μέτωπα του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο διέψευσε ή απλά αγνόησε.

Σύμφωνα με τη Μόσχα τέσσερις κοινότητες στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών και της προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων προς δυσμάς φέτος, τέθηκαν υπό τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Γιάμπιλ, ανατολικά της Σλοβιάνσκ, πόλης που παραμένει στα χέρια του ουκρανικού στρατού.

Η Ουκρανία διαβεβαίωνε προχθές Πέμπτη πως οι δυνάμεις της διατηρούν τον έλεγχο του Γιάμπιλ, παρά τις ρωσικές προσπάθειες να παρεισφρήσουν και να το καταλάβουν.

Ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ είπε προχθές ότι μονάδες κατέλαβαν την σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κούπιανσκ. Το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό.

Χθες, το Κίεβο ανέφερε πως οι Ρώσοι διεξήγαγαν έξι επιθέσεις στην Κούπιανσκ. Δεν ανέφερε αν πράγματι η πόλη έχει αλλάξει χέρια.

Στη χθεσινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται πως ακόμη τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ (Στάφκι, Νοβοσελίφκα, Μασλιακίφκα) βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ότι καταλήφθηκε ακόμη ένα χωριό στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Στη χθεσινή ενημέρωσή του το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε ότι οι κοινότητες Στάφκι και Νοβοσελίφκα υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, αλλά δεν αναφέρθηκε σε εδαφικές απώλειες.

Το σχέδιο κατάληψης της Πόρκροφσκ

Τους τελευταίους μήνες οι μάχες κατά μήκος του αχανούς μετώπου 1.200 χιλιομέτρων έχουν επίκεντρο το ρωσικό εγχείρημα για την κατάληψη της Πόκροφσκ, σημαντικού επιμελητειακού κέντρου του ουκρανικού στρατού.

Προχθές ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου Γκεράσιμοφ διαβεβαίωνε πως οι δυνάμεις του Κρεμλίνου ελέγχουν πλέον το 70% της πόλης. Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τον ισχυρισμό.

Χθες το ουκρανικό επιτελείο έκανε λόγο για 62 ρωσικές επιθέσεις στην Πόκροφσκ και στα περίχωρά της.

Κατά το ουκρανικό ιστολόγιο για στρατιωτικές υποθέσεις Deep State, το οποίο χρησιμοποιεί κατά κανόνα ανοικτές πηγές και χαρτογραφεί τις θέσεις των δυο πλευρών, το κέντρο της Πόκροφσκ «σταδιακά τίθεται υπό τον έλεγχο του εχθρού», καθώς ρωσικές δυνάμεις μπαίνουν στην πόλη από νότια κατεύθυνση.

Κατά την ίδια πηγή ρωσικές μονάδες εισβάλλουν σε χωριό ανατολικά της Πόκροφσκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν την αργή προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ στο πλαίσιο της προσπάθειας να ελέγξουν απόλυτα το Ντονμπάς (σ.σ. ιστορική ονομασία της ανατολικής Ουκρανίας, σήμερα αναφέρεται στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ).

Οι ρωσικές δυνάμεις λένε επίσης πως σημείωσαν εδαφικά κέρδη νοτιότερα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εκτιμάται πως έχουν στα χέρια τους σήμερα το 19% της επικράτειας της Ουκρανίας.

