Επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το τελεσίγραφο μερικών ορισμένων εικοσιτετράωρων στην Ουκρανία, έως την Πέμπτη, ώστε να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία για την επόμενη Πέμπτη για το Κίεβο, ώστε να συμφωνήσει στο σχέδιο 28 σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (σ.σ η συγκεκριμένη προθεσμία) είναι Πέμπτη», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News. «Η 27η Νοεμβρίου είναι μια καλή ημέρα για την απάντηση της Ουκρανίας».

«Η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ δεν θα αναστείλουν τις κυρώσεις τους στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης στο Fox Radio, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «συμφωνούν για ένα πράγμα – θέλουμε να σταματήσουν οι δολοφονίες».

Αναφορικά με τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ απάντησε ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».

«Δεν επιδιώκουν περισσότερο πόλεμο», πρόσθεσε. «Δέχονται τιμωρία».

