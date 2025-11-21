search
ΚΟΣΜΟΣ

21.11.2025 17:28

Απίστευτο κι όμως… κινεζικό: Άνδρας έμεινε ξαπλωμένος για 33 ώρες για να κερδίσει σε διαγωνισμό «τεμπελιάς» (Video)

21.11.2025 17:28
kina diagonismos tempelias 44- new

Διαγωνισμός… τεμπελιάς διοργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά στην Κίνα, μέσα σε εμπορικό κέντρο, όπου συμμετείχαν 240 άνθρωποι.

Ξαπλωμένοι πάνω στα στρώματα τούς, οι διαγωνιζόμενοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, να διαβάζουν, να παραγγέλνουν φαγητό και ακόμα να γυρίζουν από την άλλη πλευρά — αλλά απαγορεύονταν να σηκωθούν από το στρώμα, ούτε καν για να πάνε στην τουαλέτα.

Μέχρι να συμπληρωθούν 24 ώρες, 186 συμμετέχοντες είχαν ήδη αποχωρήσει από τον διαγωνισμό και σταδιακά έφυγαν και οι υπόλοιποι, εκτός από ένας που αναδείχθηκε ο νικητής.

Πρόκειται για έναν νεαρό που κατάφερε να παραμείνει ξαπλωμένος για 33 ώρες και 35 λεπτά

Μάλιστα, ο νικητής είχε φορέσει πάνα εκ των προτέρων ώστε να μην αναγκαστεί να σηκωθεί για να πάει στην τουαλέτα και παραβιάσει τους κανόνες.

Όσο για το έπαθλο, ήταν 3.000 γουάν (366 ευρώ). 

Axios:  Οι εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία παρόμοιες με αυτές του Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Διάγγελμα Ζελένσκι προς τον ουκρανικό λαό: Η Ουκρανία ή θα χάσει την αξιοπρέπειά της ή θα χάσει έναν βασικό εταίρο (Video)

Πανικός στην Ευρώπη μετά τον αιφνιδιασμό Τραμπ: «Συνθηκολόγηση» Ζελένσκι μέχρι 27/11 θέλουν οι ΗΠΑ, σαμποτάζ ψάχνουν οι «απρόθυμοι» για ειρήνη

