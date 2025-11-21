Απίστευτο κι όμως… κινεζικό: Άνδρας έμεινε ξαπλωμένος για 33 ώρες για να κερδίσει σε διαγωνισμό «τεμπελιάς» (Video)

Διαγωνισμός… τεμπελιάς διοργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά στην Κίνα, μέσα σε εμπορικό κέντρο, όπου συμμετείχαν 240 άνθρωποι.

Ξαπλωμένοι πάνω στα στρώματα τούς, οι διαγωνιζόμενοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, να διαβάζουν, να παραγγέλνουν φαγητό και ακόμα να γυρίζουν από την άλλη πλευρά — αλλά απαγορεύονταν να σηκωθούν από το στρώμα, ούτε καν για να πάνε στην τουαλέτα.

Μέχρι να συμπληρωθούν 24 ώρες, 186 συμμετέχοντες είχαν ήδη αποχωρήσει από τον διαγωνισμό και σταδιακά έφυγαν και οι υπόλοιποι, εκτός από ένας που αναδείχθηκε ο νικητής.

A Chinese man became the “laziest person in the world” after lying on a mattress for 33 hours and 35 minutes



Two hundred forty people took part in the annual “laziness contest.” By the 24th hour, 186 participants had already dropped out.



Contestants were allowed to use their… pic.twitter.com/QFQPzx8qKZ — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2025

Πρόκειται για έναν νεαρό που κατάφερε να παραμείνει ξαπλωμένος για 33 ώρες και 35 λεπτά.

Μάλιστα, ο νικητής είχε φορέσει πάνα εκ των προτέρων ώστε να μην αναγκαστεί να σηκωθεί για να πάει στην τουαλέτα και παραβιάσει τους κανόνες.

Όσο για το έπαθλο, ήταν 3.000 γουάν (366 ευρώ).

