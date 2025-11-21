Δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι προς τον ουκρανικό λαό: Ή θα χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή έναν βασικό εταίρο (Video)

Σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, ο πρόεδρος Ζελένσκι θέτει επί τάπητος τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή καθώς όπως λέει, «Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη απόφαση: να χάσει την αξιοπρέπειά της ή να διακινδυνεύσει να χάσει έναν βασικό εταίρο».

Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς το έθνος, προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για την Ουκρανία, με μεγάλη πολιτική πίεση προς το Κίεβο, καθώς οι ΗΠΑ ελπίζουν να επιβάλουν την ειρηνευτική τους πρόταση.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της» και την επιλογή «να χάσει έναν σημαντικό εταίρο [στις ΗΠΑ] ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και θα επιδιώξει να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» με τις ΗΠΑ για την τροποποίηση της προτεινόμενης συμφωνίας, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι το Κίεβο δεν θέλει ειρήνη.

«Είτε αποδεχτούμε τα δύσκολα 28 σημεία είτε αντιμετωπίσουμε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα —τον πιο σκληρό— και μεγαλύτερους κινδύνους. Μια ζωή χωρίς ελευθερία, αξιοπρέπεια ή δικαιοσύνη, και αναγκασμένοι να πιστέψουμε κάποιον που μας έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές. Θα περιμένουν απάντηση από εμάς.

Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία βρίσκεται υπό μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις. Θα αναζητήσουμε λύσεις εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα λόγο να πει ότι η Ουκρανία είναι αυτή που δεν θέλει ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί.

Είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, αλλά ακόμη και το πιο ανθεκτικό μέταλλο μπορεί να μην είναι αρκετό. Πρέπει να ενωθούμε, να ανακτήσουμε την κοινή μας λογική και να βάλουμε τέλος στις εσωτερικές συγκρούσεις. Η χώρα πρέπει να συνεργαστεί. Δεν πρέπει να συγχέουμε ποιος είναι ο εχθρός. Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου) και δεν θα την προδώσουμε τώρα. Ξέρω ότι ο κόσμος είναι μαζί μου», καταλήγει ο Ζελένσκι.

