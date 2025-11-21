search
21.11.2025 16:58

Δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι προς τον ουκρανικό λαό: Ή θα χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή έναν βασικό εταίρο (Video)

21.11.2025 16:58
zelensky_sad_new_1

Σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, ο πρόεδρος Ζελένσκι θέτει επί τάπητος τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή καθώς όπως λέει, «Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη απόφαση: να χάσει την αξιοπρέπειά της ή να διακινδυνεύσει να χάσει έναν βασικό εταίρο».

Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς το έθνος, προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για την Ουκρανία, με μεγάλη πολιτική πίεση προς το Κίεβο, καθώς οι ΗΠΑ ελπίζουν να επιβάλουν την ειρηνευτική τους πρόταση.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της» και την επιλογή «να χάσει έναν σημαντικό εταίρο [στις ΗΠΑ] ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και θα επιδιώξει να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» με τις ΗΠΑ για την τροποποίηση της προτεινόμενης συμφωνίας, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι το Κίεβο δεν θέλει ειρήνη.

«Είτε αποδεχτούμε τα δύσκολα 28 σημεία είτε αντιμετωπίσουμε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα —τον πιο σκληρό— και μεγαλύτερους κινδύνους. Μια ζωή χωρίς ελευθερία, αξιοπρέπεια ή δικαιοσύνη, και αναγκασμένοι να πιστέψουμε κάποιον που μας έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές. Θα περιμένουν απάντηση από εμάς.

Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία βρίσκεται υπό μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις. Θα αναζητήσουμε λύσεις εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα λόγο να πει ότι η Ουκρανία είναι αυτή που δεν θέλει ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί.

Είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, αλλά ακόμη και το πιο ανθεκτικό μέταλλο μπορεί να μην είναι αρκετό. Πρέπει να ενωθούμε, να ανακτήσουμε την κοινή μας λογική και να βάλουμε τέλος στις εσωτερικές συγκρούσεις. Η χώρα πρέπει να συνεργαστεί. Δεν πρέπει να συγχέουμε ποιος είναι ο εχθρός. Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου) και δεν θα την προδώσουμε τώρα. Ξέρω ότι ο κόσμος είναι μαζί μου», καταλήγει ο Ζελένσκι.

beat my guest
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest»

YPEX_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Χωρίς κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο οι αντιδράσεις της Άγκυρας για τον θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

amanitis-manitari-dilitirio-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για το ζευγάρι που θα μεταφερθεί στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος, μετά από κατανάλωση μανιταριών – «Ο πατέρας μου τα μάζεψε από το βουνό», λέει ο γιος τους

w21-175854KimberlyGuilfoyle
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μενδώνη-Γκιλφόιλ: «Συμβολικό έκθεμα» στέλνει η Ελλάδα στο Αμερικανικό Κογκρέσο

stavros-tzedakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζεδάκης: «Ο Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου για να με εκφοβίσει»

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

