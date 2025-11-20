Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: «Καταθέστε τα όπλα» λέει ο Πούτιν και μιλά για «εγκληματική συμμορία» – Τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Βλαντιμιρ Πούτιν προς την ουκρανική ηγεσία, την ώρα που στενεύουν τα περιθώρια για τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους να ρίχνουν… άσφαιρα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις αμήχανοι. Ο Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο ενός νέου σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, ανέφερε το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας.

Η ηγεσία της Ουκρανίας έχει εξελιχθεί σε μια «εγκληματική συμμορία» που δεν νοιάζεται για τη χώρα της ενώ κάθεται στις «χρυσές τουαλέτες» της, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές την Πέμπτη, κατά την επίσκεψή του σε ένα σημείο διοίκησης στρατευμάτων που μάχονται στην Ουκρανία, όπου ενημερώθηκε για την κατάληψη του Κουπιάνσκ. Στην ομιλία του προς τους διοικητές, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην τεράστια κρίση διαφθοράς που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, επικρίνοντας σκληρά την ηγεσία της χώρας.

«Αυτή δεν είναι πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας. Είναι μια εγκληματική συμμορία που κατέχει την εξουσία για προσωπικό πλουτισμό. Είναι σαφές σε όλους ότι αυτοί οι άνθρωποι, που κάθονται στα χρυσά γιογιό τους, δεν σκέφτονται σχεδόν καθόλου την τύχη των απλών ανθρώπων στην Ουκρανία ή την τύχη των απλών στρατιωτών», δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος τόνισε πως πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στο ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό να καταθέσει τα όπλα του και να παραδοθεί.

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ

«Οι μονάδες της ομάδας Zapad απελευθέρωσαν την πόλη Κουπιάνσκ», δήλωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων Valery Gerasimov.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός συνεχίζει να καταστρέφει σχηματισμούς στην αριστερή όχθη του ποταμού Oskol. Ο Πούτιν σημείωσε ότι περίπου 15 τάγματα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι αποκλεισμένα στο Κουπιάνσκ και τη γύρω περιοχή.

Το Κουπιάνσκ είναι μια από τις βασικές πόλεις για την άμυνα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της περιοχής του Χάρκοβο. Βρίσκεται στον ποταμό Oskol, ο οποίος χωρίζει την πόλη σε δύο μέρη, η κατάληψή του θα επιτρέψει στον ρωσικό στρατό να συνεχίσει την επίθεσή του προς τα δυτικά. Την περασμένη Τρίτη, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την «απελευθέρωση» του ανατολικού τμήματος του Κουπιάνσκ.

Ο Γκερασίμοφ αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση σε άλλους τομείς του μετώπου. Έτσι, η ομάδα «Βοστόκ» επέκτεινε τη ζώνη ελέγχου της στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο 13 οικισμών. Από την 1η Νοεμβρίου, έχει «απελευθερώσει» περισσότερα από 230 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εκτελούν αποστολές σύμφωνα με το σχέδιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Τα στρατεύματα της κοινής ομάδας προχωρούν σχεδόν σε όλες τις κατευθύνσεις, βασιζόμενα στις επιτυχίες που επιτεύχθηκαν κατά την εαρινή-καλοκαιρινή εκστρατεία».

Επιπλέον, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου δήλωσε ότι πολλά μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίζουν να παραδοθούν. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για αυτό.

“Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά, υπό την απειλή κατάρριψης ή καταστροφής από τα δικά τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτό το έργο. Επιπλέον, η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει δώσει στα στρατεύματά της καμία οδηγία σχετικά με αυτό το θέμα.”

Τελεσίγραφο στον Ζελένσκι είναι το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον είχε σηματοδοτήσει στον Ζελένσκι ότι το Κίεβο πρέπει να αποδεχτεί το πλαίσιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του αντιδρούν, καθώς οι όροι θεωρούνται εδώ και καιρό από τους ίδιους ως ισοδύναμοι με συνθηκολόγηση.

Η είδηση ​​έρχεται μετά από σημερινές αναφορές για ένα «μυστικό» ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Όπως υποστηρίζεται, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, το σχέδιο συντάχθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ρώσο ειδικό απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Παρέδωσαν το τελεσίγραφο

Νωρίτερα, μια αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Στρατού, με επικεφαλής τον Γραμματέα του Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον Αρχηγό του Επιτελείου Στρατού Ράντι Τζορτζ, βρισκόταν στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον Ζελένσκι αργά την Πέμπτη.

Μαζί τους ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Κρις Ντόναχιου, και ο αρχιλοχίας του Στρατού Μάικλ Γουάιμερ.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Συναντήθηκαν επίσης με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, αργά την Τετάρτη. Ο Σίρσκι είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη είναι η υπεράσπιση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας, η επέκταση της ικανότητάς της να χτυπά βαθιά στη Ρωσία και η σταθεροποίηση της πρώτης γραμμής.

Αντιδρά η Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντέδρασαν την Πέμπτη στο σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με πηγές, θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να αφοπλίσει εν μέρει τον στρατό του, όρους που θεωρούνταν από καιρό από τους συμμάχους της Ουκρανίας ως ισοδύναμους με συνθηκολόγηση.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι σε ανακοίνωση στο Telegram.

Οι συνομιλίες του Ζελένσκι με τον Τραμπ θα περιλαμβάνουν συζήτηση για τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης», ανέφερε.

Η Μόσχα υποβάθμισε οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία των ΗΠΑ.

«Δεν βρίσκονται προς το παρόν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις. Υπάρχουν επαφές, φυσικά, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί διαβουλεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις (ανατολική περιοχή του Ντονμπάς), να εγκαταλείψει διάφορα οπλικά συστήματα, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα ως μέρος του προτεινόμενου σχεδίου.

Η επιτάχυνση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για το Κίεβο, με τα στρατεύματά του να βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα στο πεδίο της μάχης και την κυβέρνηση Ζελένσκι να υπονομεύεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Το κοινοβούλιο απέλυσε δύο υπουργούς την Τετάρτη.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση» λέει η Γαλλία

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες δεν σχολίασαν λεπτομερώς το σχέδιο των ΗΠΑ που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά υπέδειξαν ότι δεν θα δεχτούν το Κίεβο να κάνει τιμωρητικές παραχωρήσεις.

«Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη – μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις αναφερόμενες προτάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο X ότι η Ουάσινγκτον θα «συνεχίσει να αναπτύσσει μια λίστα με πιθανές ιδέες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου με βάση τη συμβολή και των δύο πλευρών αυτής της σύγκρουσης».

«…Η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Πλησιάζει ο χειμώνας

Με έναν ακόμη χειμώνα να πλησιάζει στον πιο θανατηφόρο πόλεμο της Ευρώπης εδώ και οκτώ δεκαετίες, τα ρωσικά στρατεύματα είναι έτοιμα να καταλάβουν την πρώτη σημαντική πόλη τους εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, τον κατεστραμμένο ανατολικό σιδηροδρομικό κόμβο του Ποκρόφσκ

Η Ουκρανία δήλωσε την Πέμπτη ότι έλαβε 1.000 πτώματα από τη Ρωσία και η Ρωσία δήλωσε ότι έλαβε 30 από την Ουκρανία, στην τελευταία ανταλλαγή ανθρώπινων λειψάνων από το πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στη γειτονική της χώρα το 2022, κατέχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και λέει ότι θα συνεχίσει να πολεμά εκτός εάν η Ουκρανία παραχωρήσει επιπλέον γη, αποδεχτεί μόνιμη ουδετερότητα και μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Η Ουκρανία λέει ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση και θα την άφηνε απροστάτευτη σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί ξανά.

Μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου, όταν η Ουκρανία απέκρουσε την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο και ανακατέλαβε εκτάσεις εδάφους, τα τελευταία τρία χρόνια ήταν μια αδυσώπητη δοκιμασία κατά μήκος μιας πρώτης γραμμής μήκους 1.000 χιλιομέτρων (600 μιλίων), με τεράστιες απώλειες και από τις δύο πλευρές.

Μια ουκρανική αντεπίθεση σταμάτησε το 2023. Έκτοτε, η Μόσχα έχει σημειώσει αργή πρόοδο, με τους εχθρούς χωρισμένους σε μια καμένη ουδέτερη ζώνη, κυνηγώντας τις δυνάμεις ο ένας του άλλου με drones.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στην εξουσία φέτος δεσμευόμενος να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, έχει στρέψει την πολιτική των ΗΠΑ μακριά από την σθεναρή υποστήριξη της Ουκρανίας προς την αποδοχή ορισμένων από τις αιτιάσεις της Μόσχας για την εισβολή.

Αλλά έχει επίσης δείξει ανυπομονησία με τη Μόσχα, ακυρώνοντας μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα και επιβάλλοντας κυρώσεις στις δύο κύριες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας. Η Παρασκευή είναι η προθεσμία για τους ξένους αγοραστές να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

