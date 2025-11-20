Επίθεση δέχτηκε ο πρέσβης της Πολωνίας στην Αγία Πετρούπολη (Video)

Ο πρέσβης της Πολωνίας στη Ρωσία, Κριστόφ Κραγέφσκι, δέχθηκε επίθεση στην Αγία Πετρούπολη από μια ομάδα που φέρεται να τάσσεται κατά της υποστήριξης της Πολωνίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με μέσα της χώρας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή, την ίδια ημέρα που αποκαλύφθηκε σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία, αλλά πριν η πολωνική κυβέρνηση ανακηρύξει τη Ρωσία υπεύθυνη γι’ αυτό.

Ο Κραγέφσκι, ο οποίος είναι πρέσβης από το 2021, επισκεπτόταν την Καθολική Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Αγία Πετρούπολη για μια λειτουργία στα πολωνικά για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, η οποία είχε έπεσε λίγες μέρες νωρίτερα, στις 11 Νοεμβρίου.

Καθώς κατευθυνόταν προς την εκκλησία, ο πρέσβης «περικυκλώθηκε από μια επιθετική ομάδα διαδηλωτών που κρατούσαν πανό με αντιπολωνικά και αντιουκρανικά συνθήματα», γράφει η εφημερίδα Gazeta Wyborcza, η οποία ήταν η πρώτη που ανέφερε το περιστατικό την Πέμπτη.

Η ομάδα επέκρινε λεκτικά τον Κραγέφσκι για την υποστήριξη της Πολωνίας στην Ουκρανία στο παρελθόν, «σε κάποιο σημείο, αρκετοί από αυτούς προσπάθησαν να χτυπήσουν τον πρέσβη», αναφέρει η εφημερίδα.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των αξιωματικών της Πολωνικής Υπηρεσίας Κρατικής Προστασίας (SOP) που συνοδεύουν συνεχώς τον πρέσβη από την επιδείνωση των σχέσεων με τη Μόσχα μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ήταν το πιο σοβαρό περιστατικό αυτού του είδους εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε στην Gazeta Wyborcza μια ανώνυμη πηγή του υπουργείου Εξωτερικών. «Μόνο η παρέμβαση των φρουρών ασφαλείας απέτρεψε τον ξυλοδαρμό του πρέσβη».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Maciej Wewiór, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι το περιστατικό είχε συμβεί. «Μια επιθετική ομάδα με πανό… ήθελε να περάσει από τη λεκτική σε σωματική επίθεση, αλλά σταμάτησε από την Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους», είπε.

«Την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο επιτετραμμένο, η πολωνική πλευρά εξέφρασε την αγανάκτησή της», πρόσθεσε ο Wewiór. «Σε απάντηση, μας είπαν ότι τέτοιες καταστάσεις “δεν πρέπει να συμβαίνουν”».

Διαβάστε επίσης:

Η διπλωματία του… σούσι: Πώς ο πρόεδρος της Ταιβάν στήριξε την Ιαπωνία έναντι της Κίνας

Κρεμλίνο για αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο: Η όποια διευθέτηση θα πρέπει να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης

Σάλος με δήλωση Γάλλου στρατηγού για σύγκρουση με τη Μόσχα: «Η χώρα μας να είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της»