Σάλος με δήλωση Γάλλου στρατηγού για σύγκρουση με τη Μόσχα: «Η χώρα μας να είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της»

Πληθαίνουν καθημερινά οι φωνές αξιωματούχων της ΕΕ που κάνουν λόγο για εμπόλεμη σύγκρουση με τη Ρωσία, παρέχοντας πολλές φορές αμετροεπείς δηλώσεις για νεκρούς, φέρετρα με την ευρωπαϊκή σημαία και θυσίες που θα πρέπει να κάνει ο λαός της Ευρώπης.

Αυτή τη φορά, η έκκληση του νέου ανώτατου στρατηγού της Γαλλίας προς τους δημάρχους να προετοιμάσουν τους ψηφοφόρους τους για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία αντιμετωπίστηκε με άμεση καταδίκη από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα.

Μιλώντας σε ετήσια συνάντηση Γάλλων δημάρχων στο Παρίσι την Τρίτη, ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν προέτρεψε τους τοπικούς αξιωματούχους να προετοιμάσουν τους πολίτες ότι μπορεί να χρειαστεί «να αποδεχτούν τις θυσίες που πρέπει να γίνουν για να προστατεύσουν αυτό που είμαστε».

«Έχουμε όλη τη γνώση, όλη την οικονομική και δημογραφική ισχύ για να αποτρέψουμε το καθεστώς της Μόσχας», δήλωσε ο Μαντόν.

Και συμπλήρωσε ότι αν η Γαλλία «δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί να χάσει τα παιδιά της, να υποφέρει οικονομικά επειδή θα δοθούν προτεραιότητες στην αμυντική παραγωγή, τότε βρισκόμαστε σε κίνδυνο».

Κόμματα της Αριστεράς και της ακροδεξιάς αντέδρασαν, υπογραμμίζοντας την έλλειψη συναίνεσης στη Γαλλία σχετικά με την ανάγκη προετοιμασίας για πόλεμο, καθώς και τις αποκλίνουσες εκτιμήσεις για το πόσο απειλητική είναι η Ρωσία για τη γαλλική πατρίδα. Πολλές χώρες του ΝΑΤΟ προβλέπουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί στη συμμαχία με κάποιο τρόπο έως το 2030.

Ο ηγέτης της ακροαριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος έχει θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος τρεις φορές, εξέφρασε την «πλήρη διαφωνία» του με τον Μαντόν σε μια ανάρτηση στο X και είπε ότι δεν είναι δουλειά του Μαντόν να «προβλέπει θυσίες που θα προκύψουν από τις διπλωματικές μας αποτυχίες».

Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d'État-major des armées. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne : ni le président, ni le gouvernement, ni le Parlement. Ni à prévoir des… November 19, 2025

Και συμφώνησε με τον ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Φαμπιέν Ρουσέλ, ο οποίος κατηγόρησε τον Μαντόν για «πολεμολαγνεία».

Η Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν και οι Κομμουνιστές ήταν οι μόνες κοινοβουλευτικές ομάδες που ψήφισαν κατά ενός συμβολικού ψηφίσματος πέρυσι που εξουσιοδοτούσε την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Σεμπαστιάν Σενού, βουλευτής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LCI ότι ο Μαντόν «δεν είχε καμία νομιμοποίηση» να κάνει τέτοιες δηλώσεις και είπε ότι ανησυχούσε ότι αντανακλούσαν τη σκέψη του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μαντόν, ο οποίος διορίστηκε νωρίτερα φέτος για να αντικαταστήσει τον Στρατηγό Τιερί Μπουρκάρ ως ανώτατος στρατηγός της Γαλλίας, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως στην πρώτη ακρόασή του στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα ότι οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι έτοιμες «σε τρία ή τέσσερα χρόνια» για ένα «σοκ» σε σχέση με τη Ρωσία.

Η Ανυπότακτη Γαλλία και ο Εθνικός Συναγερμός, οι οποίοι, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, θα μπορούσαν να αναμετρηθούν στον επόμενο επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών, θέλουν και οι δύο η Γαλλία να αποχωρήσει από την ολοκληρωμένη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Ενώ η Ανυπότακτη Γαλλία θέλει το Παρίσι να αποχωρήσει εντελώς από τη στρατιωτική συμμαχία το συντομότερο δυνατό, ο Εθνικός Συναγερμός είναι έτοιμος να περιμένει μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία για να το πράξει.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο ΑΙ όπου… παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

Κυπριακό: Πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ερχιουρμάν – Στις αρχές Δεκεμβρίου νέες συνομιλίες