Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο ΑΙ όπου… παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ενθουσιασμένος από τη συνάντησή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον και «κουλ».

Ο Ρονάλντο ήταν παρών στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο Τραμπ τον ξενάγησε στον Λευκό Οίκο.

Δεν παρέλειψε, δε, να… εμφανίσει τον εαυτό του να παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο, ανεβάζοντας ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Ρονάλντο είναι υπέροχος τύπος. Χάρηκα για τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο. Είναι πραγματικά έξυπνος και κουλ!», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Από την πλευρά του, και ο Ρονάλντο ευχαρίστησε τον Τραμπ και ανέβασε εικόνες στο Instagram.

