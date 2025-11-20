search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 15:07

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο ΑΙ όπου… παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

20.11.2025 15:07
ronaldo-trump
Photo: Instagram / cristiano

Ενθουσιασμένος από τη συνάντησή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον και «κουλ».

Ο Ρονάλντο ήταν παρών στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο Τραμπ τον ξενάγησε στον Λευκό Οίκο.

Δεν παρέλειψε, δε, να… εμφανίσει τον εαυτό του να παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο, ανεβάζοντας ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Ρονάλντο είναι υπέροχος τύπος. Χάρηκα για τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο. Είναι πραγματικά έξυπνος και κουλ!», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Από την πλευρά του, και ο Ρονάλντο ευχαρίστησε τον Τραμπ και ανέβασε εικόνες στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Ρονάλντο: Απογοητευμένοι οι θαυμαστές του για τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Οι αντιδράσεις στα social media

Κυπριακό: Πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ερχιουρμάν – Στις αρχές Δεκεμβρίου νέες συνομιλίες

Σοκαρισμένη η χήρα Κασόγκι μετά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και μπιν Σαλμάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

tseti_3
ΥΓΕΙΑ

Τιμητικό βραβείο στην Ιουλία Τσέτη για την προσφορά της στην επιστήμη και τον φαρμακευτικό κλάδο

meta 555- new
ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Καταδικάστηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ισπανία – Καλείται να καταβάλλει 550 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:47
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

1 / 3