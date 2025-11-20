Ρονάλντο: Απογοητευμένοι οι θαυμαστές του για τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Οι αντιδράσεις στα social media

Στο δείπνο που ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν παραβρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς ήταν ένας από τους «λαμπερούς καλεσμένους» του αμερικανού προέδρου.

Ο 40χρονος Πορτογάλος καθόταν, μάλιστα, σε περίοπτη θέση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται στην ομιλία του στη μεγάλη επιρροή του Ρονάλντο στον γιο του, Μπάρον, λέγοντας με χιούμορ ότι του κανόνισε να γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή και ότι «αυτό το γεγονός θα τον κάνει να σέβεται ακόμη περισσότερο τον πατέρα του».

Λίγες ώρες μετά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στον Λευκό Οίκο όπου συνοδευόμενος από τη μέλλουσα σύζυγό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την πρόσκληση που έλαβε.

Σωρεία αντιδράσεων στα social media

Λίγο αργότερα, οι φωτογραφίες του Κριστιάνο Ρονάλντο να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στον Τραμπ, και την Τζορτζίνα να επιδεικνύει με χάρη το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της -αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων- πάνω στο προεδρικό γραφείο, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ να μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι το είδωλό τους πόζαρε δίπλα σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο, ρισκάροντας με αυτό τον τρόπο να χαλάσει την εικόνα του, για χάρη μιας εμφάνισης… υψηλού προφίλ!

«Τον ακολουθώ και τον θαυμάζω από το 2006, δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει, πόσω μάλλον με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά θλιβερή μέρα», «Αν ήθελες άλλη απόδειξη ότι ο Μέσι είναι καλύτερος, τώρα την έχεις» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια των δυσαρεστημένων θαυμαστών του.

