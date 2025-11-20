Ρονάλντο – Τζορτζίνα: Οι ετοιμασίες τους για το δείπνο στον Λευκό Οίκο – Ο Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε το look τους (Video)

Στην Ουάσινγκτον ως καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δίνοντας το «παρών» στο δείπνο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες από την οποία συνοδευόταν, ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, περιηγούμενοι σε διαδρόμους διακοσμημένους με πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων και πίνακες σε χρυσές κορνίζες, ενώ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με χιούμορ στη μεγάλη επιρροή του Ρονάλντο στον γιο του, Μπάρον, λέγοντας ότι του κανόνισε να γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή και ότι «αυτό το γεγονός θα τον κάνει να σέβεται ακόμη περισσότερο τον πατέρα του».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο κοστούμι με παπιγιόν, ενώ η Τζορτζίνα Ροντρίγκες μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα μπλε μεταξωτό φόρεμα με ουρά και σούρες, κλειστό στο μπροστινό μέρος και αποκαλυπτική πλάτη που συνόδευσε με έναν εντυπωσιακό κότσο.

Μάλιστα, το look στα μαλλιά τόσο του Ρονάλντο όσο και της Ροντρίγκες επιμελήθηκε ο Δημήτρης Γιαννέτος, με τον Έλληνα hairstylist να δημοσιεύει τα σχετικά στιγμιότυπα από την προετοιμασία τους.

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ο Δημήτρης Γιαννέτος είναι ένας παγκοσμίου φήμης Έλληνας hairstylist που εργάζεται στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι, μετρώντας συνεργασίες με πολλές διάσημες προσωπικότητες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων τη Ντέμι Μουρ, τον Μπραντ Πιτ, την Καμίλα Καμπέλο, την Αλεσάντρα Αμπρόσιο και την Αντριάνα Λίμα.

Διαβάστε επίσης:

Λύγισε η Ιωάννα Πηλιχού: «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δυο ώρες μαζί της» (Video)

Άννα Παντζέλη: Δούλεψα ως καθαρίστρια, η μαμά μου έλεγε «μη γίνεις πόρνη και έμπορος ναρκωτικών» (Video)

Λουκία Παπαδάκη: «Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» (Video)