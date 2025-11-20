Λύγισε η Ιωάννα Πηλιχού: «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δυο ώρες μαζί της» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία και τους προσωπικούς της στόχους μίλησε η Ιωάννα Πηλιχού, επισημαίνοντας πως η δουλειά της είναι προτεραιότητα, καθώς για την ίδια δεν είναι μια συμβατική δουλειά, αλλά αυτό που επέλεξε να κάνει και αγαπά.

«Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ η δουλειά που κάνω, δηλαδή δεν είναι μια συμβατική δουλειά που την κάνω μόνο για τον βιοπορισμό, είναι μια καλλιτεχνική δουλειά στην οποία πρέπει συνεχώς να εξελίσσεσαι, να ξεπερνάς συνεχώς τον εαυτό σου, να βάζεις πιο υψηλούς στόχους και επίσης, αυτό που είναι να αφήσεις σε αυτόν τον πλανήτη, το μικρό λιθαράκι που είναι εσύ να βάλεις, πρέπει να φροντίσει να είναι όσο πιο τέλειο γίνεται. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να είσαι εκεί» είπε, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά».

Αναφερόμενη στην απώλεια της γιαγιάς της, η Ιωάννα Πηλιχού λύγισε, επισημαίνοντας ότι αν της δινόταν η ευκαιρία να γυρίσει πίσω τον χρόνο, θα επέστρεφε στα γενέθλιά της όταν σε ηλικία 6 ετών, έχασε τη γιαγιά της, επισημαίνοντας ότι η απώλεια αυτή της άφησε βαθιά πληγή.

«Θα γύριζα λίγο πριν κλείσω τα 6 μου χρόνια, για να συναντήσω ξανά τη γιαγιά μου. Την έχασα ανήμερα των γενεθλίων μου και θα ήθελα να ζήσω δύο ώρες μαζί της, γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Μου έλεγαν “χρόνια πολλά” και εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι της τούρτας μου και αυτή η απώλεια με έχει στοιχειώσει. Θα γύριζα εκεί, θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δύο ώρες μαζί της» ανέφερε, εμφανώς συγκινημένη.

