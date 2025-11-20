Άννα Παντζέλη: Δούλεψα ως καθαρίστρια, η μαμά μου έλεγε «μη γίνεις πόρνη και έμπορος ναρκωτικών» (Video)

Για τις οικονομικές δυσκολίες που βίωσε κατά το παρελθόν μίλησε η Άννα Παντζέλη, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε φοβήθηκε τη δουλειά, ωστόσο, πάντα είχε στο μυαλό της τη συμβουλή της μητέρας της «να μη γίνει ποτέ πόρνη ή έμπορος ναρκωτικών».

«Το 2014 δούλεψα ως καθαρίστρια. Είχα στο μυαλό μου μόνο αυτό που μου είχε πει η μαμά μου “μη γίνεις πόρνη και έμπορος ναρκωτικών“. Μια φίλη μου ήθελε γυναίκα για το σπίτι και της είπα “θα έρθω εγώ”. Δεν ήμουν συνηθισμένη στο καθάρισμα, αλλά τα έκανα όλα. Προέκυψαν και άλλα σπίτια, στο τέλος δεν προλάβαινα» ανέφερε, αρχικά, καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Ερωτηθείσα για τον γάμο της που μετρά πλέον τρεις δεκαετίες, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν είναι εύκολος χαρακτήρας, γεγονός που ίσως ταλαιπωρούσε καμιά φορά τον σύζυγό της, ενώ μιλώντας για την κρητική καταγωγή της αναφέρθηκε στις βεντέτες, δηλώνοντας αντίθετη στο να υπάρχει όπλο στο σπίτι.

«Στην Κρήτη πατούν στη βεντέτα για να καλύπτουν άλλες δραστηριότητες»

«Δεν υπάρχει οικογένεια κρητική που να μην έχει όπλα. Ο μπαμπάς και ο παππούς μου έλεγαν “το πιστόλι το κρύβεις και δεν το κυκλοφορείς, γιατί άμα το ζωστείς θα δολοφονήσεις. Πατάνε στη βεντέτα, τίποτα δεν είναι οκ αυτά, είναι για να καλύπτουν άλλα πράγματα. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 152 ώρες και δεν μπορούν να πάρουν ένα αμάξι κι έχει μια οικογένεια εφτά αμάξια; Θες να το έχεις; Ένα όπλο του ’40, κειμήλιο; Τώρα να πάρεις καλάσνικοφ, γιατί; Άρα κάτι φοβάσαι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και ούτε ο μπαμπάς μου το καταλάβαινε που είχε γεννηθεί το 1930» τόνισε.

