Στην Ευελπίδων ο παπάς YouTuber και οι άλλοι επτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση ναρκωτικών

11.11.2025 10:43
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι επτά συλληφθέντες, ανάμεσά τους και δύο ιερείς, για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Την περασμένη Παρασκευή, ο ένας ιερέας, γνωστός ως πρώην μοντέλο και πανελίστας, συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να ξεσκεπαστεί ολόκληρη εγκληματική οργάνωση.

Στην υπόθεση μάλιστα εμπλέκεται και τρίτος ιερέας που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές.

Ο ιερέας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, απολογούνται για την υπόθεση ναρκωτικών, ενώ για τον ίδιο όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποιούσε έναν ιερό ναό Παλαιοημερολογιτών στις Τρεις Γέφυρες ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών.

Ο συγκεκριμένος ναός, τον οποίο οι πιστοί βρήκαν κλειστό την Κυριακή, έχει πλέον σφραγιστεί.

