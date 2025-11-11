Αλεξανδρούπολη: Από… χωριό έφυγε ο Μητσοτάκης για Ροδόπη – Ένταση μεταξύ αγροτών και ΕΛ.ΑΣ. (Video)

Στη Ροδόπη βρίσκεται πλέον ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς το αεροσκάφος του προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και ο ίδιος με τη συνοδεία του έφυγαν μέσω ενός παρακείμενου χωριού για να αποφύγουν το μπλόκο των αγροτών.

Νωρίτερα ένταση επικράτησε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, μεταξύ αγροτών που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν και δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Έβρου, με διμοιρίες των ΜΑΤ να παρατάσσονται μπροστά από τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποτραπεί ο πλήρης αποκλεισμός του χώρου από τους συγκεντρωμένους αγρότες.

Οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο σημείο από χθες το απόγευμα, αντιδρώντας στις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν στιγμές έντασης και φραστικά επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν ήδη απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην περάσει από το σημείο», προκειμένου – όπως ανέφεραν – να αποφευχθεί σύγκρουση.

