11.11.2025 08:11

Χανιά: Καρχαρίας «κόλλησε» στα ρηχά στον Σταυρό (Video)

11.11.2025 08:11
shark-new
φωτο αρχείου

Μπροστά σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν οι περαστικοί από την παραλία του Σταυρού στα Χανιά, όταν διαπίστωσαν ότι στα αβαθή, κοντά σε βράχια, είχε ξεβραστεί ένας μικρός καρχαρίας.

Το ψάρι εμφανίζεται να παλεύει με τα κύματα, προσπαθώντας να ξαναβγει στα ανοιχτά, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις ελληνικές θάλασσες ζουν 36 είδη καρχαριοειδών και 47 σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το συγκεκριμένο καρχαριοειδές θεωρείται αβλαβές για τον άνθρωπο.

paros_island
TRAVEL

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

ospria kalathi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

kyiv fwtia drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από επιδρομή ρωσικών drones στην πόλη Κραματόρσκ

maria-kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα – Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό» (Video)

isimerinos_filaki
ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μεταγωγή 300 κρατουμένων σε νέα φυλακή μετά τη σφαγή – Αδιανόητες δηλώσεις Νομπόα, «θα αρχίσουν την κλάψα»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

