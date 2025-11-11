Χανιά: Καρχαρίας «κόλλησε» στα ρηχά στον Σταυρό (Video)

Μπροστά σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν οι περαστικοί από την παραλία του Σταυρού στα Χανιά, όταν διαπίστωσαν ότι στα αβαθή, κοντά σε βράχια, είχε ξεβραστεί ένας μικρός καρχαρίας.

Το ψάρι εμφανίζεται να παλεύει με τα κύματα, προσπαθώντας να ξαναβγει στα ανοιχτά, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις ελληνικές θάλασσες ζουν 36 είδη καρχαριοειδών και 47 σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το συγκεκριμένο καρχαριοειδές θεωρείται αβλαβές για τον άνθρωπο.

