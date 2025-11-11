search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 07:19

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ τα ξημερώματα στα Αντικύθηρα – Αισθητός σε Κρήτη και Πελοπόννησο (video)

11.11.2025 07:19
seismosgrafos

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (11/10).

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού, ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη. To εστιακό βάθος του σεισμού είναι τα 17,5 χλμ.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, από τον σεισμό δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

Αν και το επίκεντρο του σεισμού είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές έγινε αισθητός σε Κύθηρα, Αντικύθηρα και τις δυτικές ακτές των Χανίων.

Παράλληλα, τόνισε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ήταν ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στις 12:00 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Πυροβολισμοί έξω από καφενείο στην Κυψέλη – Βρέθηκαν 6 κάλυκες

Αστυνομικός διευθυντής Κρήτης για Βορίζια:  «Όταν αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου, η καινούργια γενιά είναι χειρότερη από την προηγούμενη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paros_island
TRAVEL

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

ospria kalathi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

maria-kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα – Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό» (Video)

isimerinos_filaki
ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μεταγωγή 300 κρατουμένων σε νέα φυλακή μετά τη σφαγή – Αδιανόητες δηλώσεις Νομπόα, «θα αρχίσουν την κλάψα»

emirates
BUSINESS

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για τον Όμιλο Emirates – Νέο ρεκόρ εξαμηνιαίων κερδών και ιστορικό υψηλό εσόδων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:35
paros_island
TRAVEL

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

ospria kalathi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

maria-kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα – Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό» (Video)

1 / 3