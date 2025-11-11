Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ τα ξημερώματα στα Αντικύθηρα – Αισθητός σε Κρήτη και Πελοπόννησο (video)

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (11/10).

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού, ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη. To εστιακό βάθος του σεισμού είναι τα 17,5 χλμ.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, από τον σεισμό δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

Αν και το επίκεντρο του σεισμού είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές έγινε αισθητός σε Κύθηρα, Αντικύθηρα και τις δυτικές ακτές των Χανίων.

Παράλληλα, τόνισε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ήταν ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο.

